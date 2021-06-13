В Роструде разъяснили, когда можно уволиться без отработки

В ряде случаев отрабатывать две недели перед увольнением не обязательно. Расторгнуть трудовой договор можно в день подачи заявления, следует из комментария Роструда на сайте ведомства.

В нем отмечается, что одним из поводов для увольнения без отработки может быть выход работника на пенсию.

"Если человек увольняется по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан отпустить такого сотрудника в день, указанный в его заявлении", - говорится в сообщении.

Веским основанием для увольнения без отработки считаются обстоятельства, в связи с которыми человек не может продолжать работать, отмечает Роструд со ссылкой на Трудовой кодекс: например, зачисление абитуриента в образовательную организацию или призыв молодого человека в армию. Также работник вправе уволиться день в день, письменно известив о своих намерениях, если работодатель нарушил нормы трудового права. В этом случае причиной вполне могут стать задолженность по заработной плате даже на один месяц, несоблюдение сроков перечисления отпускных (работодателю отводится на это три дня) и другие нарушения. Суд и трудовая инспекция встанут на сторону работника при условии, что нарушения работодателя к моменту увольнения были установлены.

В Роструде пояснили, что отрабатывать человеку не потребуется и в том случае, если стороны договорятся между собой. Две недели - это всего лишь период, предусмотренный Трудовым кодексом, за который работник должен предупредить о своем намерении прекратить трудовые отношения. Он нужен для того, чтобы работодатель подыскал другого сотрудника на вакантную должность, а сам работник привел в порядок и сдал свои дела.

Расторгнуть трудовой договор в один день могут отдельные категории работников. К ним относятся беременные женщины, матери с малолетними детьми, родители детей-инвалидов. В некоторых случаях период отработки сокращается до трех дней. Например, для работников, которые находятся на испытательном сроке или трудоустроены по срочному трудовому договору, заключенному на два месяца.

При этом отработка начинает засчитываться со следующего дня после подачи заявления и исчисляется в календарных днях. В нее входят праздники и выходные, период временной нетрудоспособности, а также отпуск сотрудника. А вот невыход на работу без уважительной причины в эти дни или отсутствие на рабочем месте более четырёх часов будет считаться прогулом, за которым последует увольнение с дисциплинарными взысканиями и соответствующей записью в трудовую книжку.