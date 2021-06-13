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Рубрика: В мире

В США уничтожат миллионы доз вакцины от COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Производитель вакцины против COVID-19 компания Johnson & Johnson уничтожит миллионы доз препарата, непригодных к употреблению.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Из-за ошибки на заводе в Балтиморе несколько партий могут быть непригодны к употреблению, сообщило Агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA. Ни агентство, ни производитель не сообщили о каком количестве вакцины идет речь, однако, как рассказали The New York Times информированные источники, будет уничтожено 60 млн доз.

Вслед за США об отказе от использования 300 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson, произведенной в Балтиморе, объявила Канада. "Из-за возникших опасений министерство здравоохранения Канады не будет распределять полученные партии вакцины в целях защиты здоровья и безопасности канадцев", - говорится в сообщении ведомства.

В мире США Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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