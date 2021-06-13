В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой

На проспекте Университетском в Советском районе Волгограда грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным такси, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

На спуске у большегруза отказали тормоза, он наехал на микроавтобус, который шел по маршруту 31К. Маршрутку отбросило в столб, после чего она перевернулась.

Пострадали водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров: три женщины и один мужчина. На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. В Советский район выехало руководство ГИБДД Волгограда.