Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом

Певец и гитарист Владимир Кузьмин госпитализирован с коронавирусной инфекцией в одну из московских больниц. Об этом сообщила его жена Екатерина Кузьмина на своей странице в Instagram.

- Вот и нас настигло. Ничего особо пока говорить не буду, скажу одно - все произошло неожиданно. Мне стало нехорошо, решили сдать анализы, в итоге Володя в госпитале! - Написала жена музыканта.

Три месяца назад Кузьмин сделал прививку и поэтому течение болезни, по словам медиков, проходит не так тяжело, как могло бы.

"Спасибо друзьям, которые помогали, направляли. Спасибо дружелюбным врачам, спасибо прививке, которая помогает проживать все спокойно. Мы справимся". - Завершила свой пост Екатерина Кузьмина.

Кстати

За несколько часов до этого ту же больницу и с тем же диагнозом госпитализирован и певец Александр Буйнов.