ВОЗ: Количество случаев коронавируса в мире превысило 175 миллионов

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 13 июня число случаев заражения COVID-19 в мире перевалило за отметку в 175 миллионов.

ВОЗ учитывает только официально подтвержденные случаи. В воскресенье днем поступили сведения о 387 209 новых случаях, таким образом общее количество с начала пандемии составило 175 306 598. Жертвами инфекции на сегодняшний день стали свыше 3,7 миллиона человек.

За минувшие сутки более 48% от общего числа заболевших зарегистрированы в Северной и Южной Америке, на втором месте Юго-Восточная Азия, а на третьем - Европа.

Лидируют по количеству случаев по-прежнему США - в этой стране заболели уже более 33 миллионов человек. Далее следуют Индия, где количество диагнозов приближается к 29,5 миллиона, и Бразилия с более чем 17 миллионами случаев.

В России за минувшие сутки подтверждено 14723 случая COVID-19 в 85 регионах.