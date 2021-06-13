Врач объяснил, чем грозит сон менее шести часов в сутки

Сон менее шести часов в сутки может грозить нарушением выработки гормонов, ведущим к серьезным заболеваниям, рассказал турецкий врач, специализирующийся в областях заболеваний органов грудной клетки и расстройств сна, доцент Нежат Алтынташ.

Он сообщил об исследованиях, которые проводились с участием добровольцев. Они показали, что сон менее шести часов может привести к набору веса, болезни Альцгеймера, бесплодию и некоторым видам рака.

Во время сна вырабатываются различные гормоны, например, гормон роста. У детей его недостаток может вызвать серьезные проблемы, а у взрослых этот гормон отвечает за накопление жира.

Как отметил Алтынташ, у тех, кто спит менее шести часов в сутки, повышается риск гормонозависимых видов рака - это некоторые опухоли груди, кишечника, предстательной железы.

"Есть исследование, которое проводилось на медицинском персонале. Было установлено, что у медицинских работников, которые не спят по ночам и имеют ночные дежурства, заболеваемость раком выше на 200%", - рассказал доктор.

Но и это еще не все проблемы, которыми грозит недосып - как сообщил Алтынташ, согласно исследованиям, у мужчин, которые спят менее шести часов, уровень мужских гормонов в организме падает до уровня этого показателя у мужчины на десять лет старше их, а это может привести к бесплодию.

Кроме того, недосып ускоряет процессы старения и способствует развитию болезни Альцгеймера, рассказал Алтынташ в беседе с изданием Cumhuriyet.