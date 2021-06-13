Врач рассказала, кому нельзя выпивать больше трех литров воды

Большинству россиян не рекомендуется выпивать в сутки около трех литров воды. Медики советуют употреблять в сутки полтора-два литра воды.

"Больший объем противопоказан пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, например, сердечной недостаточностью, а также людям со склонностью к образованию отеков на ногах", - сообщила РИА Новости гастроэнтеролог Анна Денисова.

По словам врача, у пожилых людей от избыточного употребления воды могут возникнуть отеки тела. Вода в объеме более двух литров в сутки так же может принести вред пациентам с патологиями почек.

Впрочем изнурять себя жаждой не стоит спортсменам или людям, которые активно и регулярно занимаются физической деятельностью. Лишняя жидкость выйдет из организма с потом, и потому им можно пить от двух до трех литров воды в сутки. Питьевой режим можно разнообразить теплым травяным чаем, некрепким зеленым чаем или несладкими морсами с ягодами.