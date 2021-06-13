Вышел трейлер сериала с Николь Кидман "Девять совсем незнакомых людей"

На YouTube опубликован свежий ролик шоу "Девять совсем незнакомых людей". Которое, похоже, с порога "зайдет" тем, кто уже скучает по "Большой маленькой лжи". Ведь тут у нас и Николь Кидман, и адаптация еще одной книги автора "Лжи" Лианы Мориарти, и делавшие БМЛ Дэвид Келли и Джон-Генри Баттеруорт.

Действие развернется на элитном курорте, куда прибывают "девять обитателей большого города", ранее друг с другом незнакомых. И на протяжении последующих дней за процессом их лечения будет наблюдать директор учреждения Маша (Кидман), адепт не совсем традиционных методом терапии. Которая "желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов", тем их "преобразив". И не всё так просто, конечно же - с причудами, так сказать.

Режиссер - Джонатан Левин (зомби-мелодрама "Тепло наших тел"). Сценарной адаптацией оригинального романа Мориарти 2018 года занимались Саманта Штраус ("Танцевальная академия").

Помимо Кидман на экране встретим Бобби Каннавале, Люка Эванса, Мелиссу Маккарти, Майкла Шеннона. Плюс Мелвин Грегг, Реджина Холл, Мэнни Хасинто (псевдомонах из "В лучшем мире") и Ашер Кедди.

На экранах - с 20 августа.