За сутки в России подтверждено 14723 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 7704
- 2 Московская область 953
- 3 Санкт-Петербург 862
- 4 Нижегородская область 184
- 5 Республика Бурятия 170
- 6 Воронежская область 165
- 7 Ростовская область 157
- 8 Свердловская область 136
- 9 Республика Крым 127
- 10 Красноярский край 116
- 11 Иркутская область 112
- 12 Саратовская область 110
- 13 Краснодарский край 104
- 14 Кировская область 102
- 15 Пермский край 102
- 16 Ленинградская область 101
- 17 Новосибирская область 95
- 18 Смоленская область 94
- 19 Брянская область 94
- 20 Республика Саха (Якутия) 93
- 21 Ульяновская область 93
- 22 Республика Башкортостан 93
- 23 Тверская область 92
- 24 Калининградская область 89
- 25 Волгоградская область 89
- 26 Забайкальский край 87
- 27 Челябинская область 87
- 28 Архангельская область 82
- 29 Хабаровский край 81
- 30 Ярославская область 79
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 75
- 32 Омская область 75
- 33 Пензенская область 73
- 34 Кемеровская область 73
- 35 Мурманская область 70
- 36 Республика Карелия 69
- 37 Оренбургская область 69
- 38 Тульская область 64
- 39 Белгородская область 64
- 40 Алтайский край 64
- 41 Тамбовская область 63
- 42 Ставропольский край 62
- 43 Ивановская область 61
- 44 Курская область 61
- 45 Приморский край 60
- 46 Тюменская область 59
- 47 Самарская область 58
- 48 Липецкая область 57
- 49 Вологодская область 54
- 50 Рязанская область 53
- 51 Республика Коми 50
- 52 Калужская область 50
- 53 Сахалинская область 49
- 54 Республика Хакасия 49
- 55 Республика Чувашия 48
- 56 Орловская область 47
- 57 Владимирская область 47
- 58 Республика Дагестан 46
- 59 Псковская область 44
- 60 Костромская область 41
- 61 Амурская область 41
- 62 Астраханская область 40
- 63 Удмуртская Республика 40
- 64 Новгородская область 39
- 65 Севастополь 35
- 66 Томская область 35
- 67 Республика Татарстан 33
- 68 Курганская область 31
- 69 Республика Мордовия 30
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 26
- 71 Республика Алтай 23
- 72 Республика Марий Эл 23
- 73 Республика Калмыкия 21
- 74 Камчатский край 14
- 75 Кабардино-Балкарская Республика 13
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 12
- 77 Республика Адыгея 9
- 78 Республика Ингушетия 9
- 79 Республика Северная Осетия-Алания 8
- 80 Чеченская Республика 8
- 81 Республика Тыва 7
- 82 Ненецкий автономный округ 6
- 83 Еврейская автономная область 6
- 84 Магаданская область 5
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 208 687 случаев(+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,04%
- 2. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
- 3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Чеченская Республика 0,06%
За последние сутки подтверждено 357 смертей:
- Москва 69
- Санкт-Петербург 48
- Нижегородская область 19
- Ульяновская область 14
- Ленинградская область 13
- Свердловская область 13
- Краснодарский край 12
- Самарская область 12
- Московская область 9
- Волгоградская область 8
- Пермский край 8
- Красноярский край 7
- Республика Бурятия 7
- Пензенская область 6
- Иркутская область 6
- Воронежская область 5
- Тверская область 5
- Тульская область 5
- Ставропольский край 5
- Оренбургская область 5
- Саратовская область 5
- Новосибирская область 5
- Владимирская область 4
- Курская область 4
- Архангельская область 4
- Республика Чувашия 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Орловская область 3
- Ярославская область 3
- Мурманская область 3
- Республика Крым 3
- Республика Мордовия 3
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Вологодская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Ростовская область 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Удмуртская Республика 2
- Алтайский край 2
- Хабаровский край 2
- Белгородская область 1
- Ивановская область 1
- Липецкая область 1
- Смоленская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Челябинская область 1
- Кемеровская область 1
- Омская область 1
За весь период по России умерло 126 430 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 166 человек:
- Москва 3038
- Санкт-Петербург 1092
- Московская область 804
- Республика Бурятия 291
- Ростовская область 201
- Воронежская область 161
- Свердловская область 125
- Республика Саха (Якутия) 125
- Челябинская область 120
- Саратовская область 119
- Нижегородская область 117
- Ульяновская область 98
- Кировская область 96
- Тверская область 93
- Пермский край 91
- Брянская область 89
- Калининградская область 86
- Смоленская область 80
- Тамбовская область 80
- Архангельская область 80
- Красноярский край 80
- Иркутская область 77
- Ленинградская область 72
- Липецкая область 70
- Омская область 70
- Кемеровская область 68
- Республика Карелия 65
- Ярославская область 63
- Волгоградская область 63
- Оренбургская область 63
- Курская область 58
- Новосибирская область 58
- Республика Крым 57
- Тюменская область 55
- Тульская область 54
- Самарская область 54
- Ивановская область 52
- Краснодарский край 52
- Белгородская область 50
- Рязанская область 49
- Калужская область 47
- Владимирская область 46
- Орловская область 45
- Вологодская область 45
- Республика Чувашия 42
- Удмуртская Республика 41
- Хабаровский край 41
- Мурманская область 40
- Республика Дагестан 40
- Курганская область 40
- Ставропольский край 38
- Республика Коми 37
- Новгородская область 36
- Республика Мордовия 36
- Амурская область 36
- Ямало-Ненецкий автономный округ 30
- Севастополь 29
- Сахалинская область 26
- Пензенская область 25
- Ханты-Мансийский автономный округ 22
- Республика Марий Эл 20
- Республика Калмыкия 19
- Астраханская область 18
- Псковская область 16
- Приморский край 13
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Республика Татарстан 12
- Республика Адыгея 11
- Чеченская Республика 11
- Томская область 11
- Забайкальский край 11
- Костромская область 9
- Республика Башкортостан 8
- Республика Алтай 8
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Алтайский край 5
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Магаданская область 4
- Республика Ингушетия 3
- Республика Тыва 3
- Еврейская автономная область 2
- Камчатский край 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 801 335.