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13.06.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 14723 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 14723 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 7704
  • 2 Московская область 953
  • 3 Санкт-Петербург 862
  • 4 Нижегородская область 184
  • 5 Республика Бурятия 170
  • 6 Воронежская область 165
  • 7 Ростовская область 157
  • 8 Свердловская область 136
  • 9 Республика Крым 127
  • 10 Красноярский край 116
  • 11 Иркутская область 112
  • 12 Саратовская область 110
  • 13 Краснодарский край 104
  • 14 Кировская область 102
  • 15 Пермский край 102
  • 16 Ленинградская область 101
  • 17 Новосибирская область 95
  • 18 Смоленская область 94
  • 19 Брянская область 94
  • 20 Республика Саха (Якутия) 93
  • 21 Ульяновская область 93
  • 22 Республика Башкортостан 93
  • 23 Тверская область 92
  • 24 Калининградская область 89
  • 25 Волгоградская область 89
  • 26 Забайкальский край 87
  • 27 Челябинская область 87
  • 28 Архангельская область 82
  • 29 Хабаровский край 81
  • 30 Ярославская область 79
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 75
  • 32 Омская область 75
  • 33 Пензенская область 73
  • 34 Кемеровская область 73
  • 35 Мурманская область 70
  • 36 Республика Карелия 69
  • 37 Оренбургская область 69
  • 38 Тульская область 64
  • 39 Белгородская область 64
  • 40 Алтайский край 64
  • 41 Тамбовская область 63
  • 42 Ставропольский край 62
  • 43 Ивановская область 61
  • 44 Курская область 61
  • 45 Приморский край 60
  • 46 Тюменская область 59
  • 47 Самарская область 58
  • 48 Липецкая область 57
  • 49 Вологодская область 54
  • 50 Рязанская область 53
  • 51 Республика Коми 50
  • 52 Калужская область 50
  • 53 Сахалинская область 49
  • 54 Республика Хакасия 49
  • 55 Республика Чувашия 48
  • 56 Орловская область 47
  • 57 Владимирская область 47
  • 58 Республика Дагестан 46
  • 59 Псковская область 44
  • 60 Костромская область 41
  • 61 Амурская область 41
  • 62 Астраханская область 40
  • 63 Удмуртская Республика 40
  • 64 Новгородская область 39
  • 65 Севастополь 35
  • 66 Томская область 35
  • 67 Республика Татарстан 33
  • 68 Курганская область 31
  • 69 Республика Мордовия 30
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 26
  • 71 Республика Алтай 23
  • 72 Республика Марий Эл 23
  • 73 Республика Калмыкия 21
  • 74 Камчатский край 14
  • 75 Кабардино-Балкарская Республика 13
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 77 Республика Адыгея 9
  • 78 Республика Ингушетия 9
  • 79 Республика Северная Осетия-Алания 8
  • 80 Чеченская Республика 8
  • 81 Республика Тыва 7
  • 82 Ненецкий автономный округ 6
  • 83 Еврейская автономная область 6
  • 84 Магаданская область 5
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 208 687 случаев(+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,04%
  • 2. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
  • 3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Чеченская Республика 0,06%
За последние сутки подтверждено 357 смертей:
  • Москва 69
  • Санкт-Петербург 48
  • Нижегородская область 19
  • Ульяновская область 14
  • Ленинградская область 13
  • Свердловская область 13
  • Краснодарский край 12
  • Самарская область 12
  • Московская область 9
  • Волгоградская область 8
  • Пермский край 8
  • Красноярский край 7
  • Республика Бурятия 7
  • Пензенская область 6
  • Иркутская область 6
  • Воронежская область 5
  • Тверская область 5
  • Тульская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Оренбургская область 5
  • Саратовская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Владимирская область 4
  • Курская область 4
  • Архангельская область 4
  • Республика Чувашия 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Орловская область 3
  • Ярославская область 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Крым 3
  • Республика Мордовия 3
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Вологодская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Астраханская область 2
  • Ростовская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Алтайский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Белгородская область 1
  • Ивановская область 1
  • Липецкая область 1
  • Смоленская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Челябинская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Омская область 1

За весь период по России умерло 126 430 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 166 человек:
  1. Москва 3038
  2. Санкт-Петербург 1092
  3. Московская область 804
  4. Республика Бурятия 291
  5. Ростовская область 201
  6. Воронежская область 161
  7. Свердловская область 125
  8. Республика Саха (Якутия) 125
  9. Челябинская область 120
  10. Саратовская область 119
  11. Нижегородская область 117
  12. Ульяновская область 98
  13. Кировская область 96
  14. Тверская область 93
  15. Пермский край 91
  16. Брянская область 89
  17. Калининградская область 86
  18. Смоленская область 80
  19. Тамбовская область 80
  20. Архангельская область 80
  21. Красноярский край 80
  22. Иркутская область 77
  23. Ленинградская область 72
  24. Липецкая область 70
  25. Омская область 70
  26. Кемеровская область 68
  27. Республика Карелия 65
  28. Ярославская область 63
  29. Волгоградская область 63
  30. Оренбургская область 63
  31. Курская область 58
  32. Новосибирская область 58
  33. Республика Крым 57
  34. Тюменская область 55
  35. Тульская область 54
  36. Самарская область 54
  37. Ивановская область 52
  38. Краснодарский край 52
  39. Белгородская область 50
  40. Рязанская область 49
  41. Калужская область 47
  42. Владимирская область 46
  43. Орловская область 45
  44. Вологодская область 45
  45. Республика Чувашия 42
  46. Удмуртская Республика 41
  47. Хабаровский край 41
  48. Мурманская область 40
  49. Республика Дагестан 40
  50. Курганская область 40
  51. Ставропольский край 38
  52. Республика Коми 37
  53. Новгородская область 36
  54. Республика Мордовия 36
  55. Амурская область 36
  56. Ямало-Ненецкий автономный округ 30
  57. Севастополь 29
  58. Сахалинская область 26
  59. Пензенская область 25
  60. Ханты-Мансийский автономный округ 22
  61. Республика Марий Эл 20
  62. Республика Калмыкия 19
  63. Астраханская область 18
  64. Псковская область 16
  65. Приморский край 13
  66. Кабардино-Балкарская Республика 12
  67. Республика Татарстан 12
  68. Республика Адыгея 11
  69. Чеченская Республика 11
  70. Томская область 11
  71. Забайкальский край 11
  72. Костромская область 9
  73. Республика Башкортостан 8
  74. Республика Алтай 8
  75. Карачаево-Черкесская Республика 7
  76. Алтайский край 5
  77. Республика Северная Осетия - Алания 4
  78. Магаданская область 4
  79. Республика Ингушетия 3
  80. Республика Тыва 3
  81. Еврейская автономная область 2
  82. Камчатский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 801 335.

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