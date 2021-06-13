За сутки в России подтверждено 14723 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,1% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 7704

2 Московская область 953

3 Санкт-Петербург 862

4 Нижегородская область 184

5 Республика Бурятия 170

6 Воронежская область 165

7 Ростовская область 157

8 Свердловская область 136

9 Республика Крым 127

10 Красноярский край 116

11 Иркутская область 112

12 Саратовская область 110

13 Краснодарский край 104

14 Кировская область 102

15 Пермский край 102

16 Ленинградская область 101

17 Новосибирская область 95

18 Смоленская область 94

19 Брянская область 94

20 Республика Саха (Якутия) 93

21 Ульяновская область 93

22 Республика Башкортостан 93

23 Тверская область 92

24 Калининградская область 89

25 Волгоградская область 89

26 Забайкальский край 87

27 Челябинская область 87

28 Архангельская область 82

29 Хабаровский край 81

30 Ярославская область 79

31 Ханты-Мансийский автономный округ 75

32 Омская область 75

33 Пензенская область 73

34 Кемеровская область 73

35 Мурманская область 70

36 Республика Карелия 69

37 Оренбургская область 69

38 Тульская область 64

39 Белгородская область 64

40 Алтайский край 64

41 Тамбовская область 63

42 Ставропольский край 62

43 Ивановская область 61

44 Курская область 61

45 Приморский край 60

46 Тюменская область 59

47 Самарская область 58

48 Липецкая область 57

49 Вологодская область 54

50 Рязанская область 53

51 Республика Коми 50

52 Калужская область 50

53 Сахалинская область 49

54 Республика Хакасия 49

55 Республика Чувашия 48

56 Орловская область 47

57 Владимирская область 47

58 Республика Дагестан 46

59 Псковская область 44

60 Костромская область 41

61 Амурская область 41

62 Астраханская область 40

63 Удмуртская Республика 40

64 Новгородская область 39

65 Севастополь 35

66 Томская область 35

67 Республика Татарстан 33

68 Курганская область 31

69 Республика Мордовия 30

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 26

71 Республика Алтай 23

72 Республика Марий Эл 23

73 Республика Калмыкия 21

74 Камчатский край 14

75 Кабардино-Балкарская Республика 13

76 Карачаево-Черкесская Республика 12

77 Республика Адыгея 9

78 Республика Ингушетия 9

79 Республика Северная Осетия-Алания 8

80 Чеченская Республика 8

81 Республика Тыва 7

82 Ненецкий автономный округ 6

83 Еврейская автономная область 6

84 Магаданская область 5

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 208 687 случаев(+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,04%

2. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%

3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Чеченская Республика 0,06% За последние сутки подтверждено 357 смертей: Москва 69

Санкт-Петербург 48

Нижегородская область 19

Ульяновская область 14

Ленинградская область 13

Свердловская область 13

Краснодарский край 12

Самарская область 12

Московская область 9

Волгоградская область 8

Пермский край 8

Красноярский край 7

Республика Бурятия 7

Пензенская область 6

Иркутская область 6

Воронежская область 5

Тверская область 5

Тульская область 5

Ставропольский край 5

Оренбургская область 5

Саратовская область 5

Новосибирская область 5

Владимирская область 4

Курская область 4

Архангельская область 4

Республика Чувашия 4

Республика Саха (Якутия) 4

Орловская область 3

Ярославская область 3

Мурманская область 3

Республика Крым 3

Республика Мордовия 3

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Вологодская область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Астраханская область 2

Ростовская область 2

Республика Дагестан 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Удмуртская Республика 2

Алтайский край 2

Хабаровский край 2

Белгородская область 1

Ивановская область 1

Липецкая область 1

Смоленская область 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Челябинская область 1

Кемеровская область 1

Омская область 1 За весь период по России умерло 126 430 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 166 человек: Москва 3038 Санкт-Петербург 1092 Московская область 804 Республика Бурятия 291 Ростовская область 201 Воронежская область 161 Свердловская область 125 Республика Саха (Якутия) 125 Челябинская область 120 Саратовская область 119 Нижегородская область 117 Ульяновская область 98 Кировская область 96 Тверская область 93 Пермский край 91 Брянская область 89 Калининградская область 86 Смоленская область 80 Тамбовская область 80 Архангельская область 80 Красноярский край 80 Иркутская область 77 Ленинградская область 72 Липецкая область 70 Омская область 70 Кемеровская область 68 Республика Карелия 65 Ярославская область 63 Волгоградская область 63 Оренбургская область 63 Курская область 58 Новосибирская область 58 Республика Крым 57 Тюменская область 55 Тульская область 54 Самарская область 54 Ивановская область 52 Краснодарский край 52 Белгородская область 50 Рязанская область 49 Калужская область 47 Владимирская область 46 Орловская область 45 Вологодская область 45 Республика Чувашия 42 Удмуртская Республика 41 Хабаровский край 41 Мурманская область 40 Республика Дагестан 40 Курганская область 40 Ставропольский край 38 Республика Коми 37 Новгородская область 36 Республика Мордовия 36 Амурская область 36 Ямало-Ненецкий автономный округ 30 Севастополь 29 Сахалинская область 26 Пензенская область 25 Ханты-Мансийский автономный округ 22 Республика Марий Эл 20 Республика Калмыкия 19 Астраханская область 18 Псковская область 16 Приморский край 13 Кабардино-Балкарская Республика 12 Республика Татарстан 12 Республика Адыгея 11 Чеченская Республика 11 Томская область 11 Забайкальский край 11 Костромская область 9 Республика Башкортостан 8 Республика Алтай 8 Карачаево-Черкесская Республика 7 Алтайский край 5 Республика Северная Осетия - Алания 4 Магаданская область 4 Республика Ингушетия 3 Республика Тыва 3 Еврейская автономная область 2 Камчатский край 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 801 335.