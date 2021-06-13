Захарова: Предсказуемость РФ подтверждена годами, у G7 с этим не очень

Москва обратила внимание на один "интересный аспект" в совместном заявлении по итогам саммита "большой семерки" (G7). Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав таким образом заявление G7 по отношениям с Москвой.

"Семерка высказала заинтересованность в "стабильных и предсказуемых" отношениях с РФ​​​. Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "семеркой", у которой с этой сферой не очень", - написала Захарова.

Напомним, что ранее лидеры G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией в тех сферах, которые представляют взаимный интерес. Такая формулировка вошла в коммюнике, принятом в воскресенье по итогам трехдневного саммита неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в английском курортном городке Карбис-Бэй.