Байден перепутал Ливию и Сирию

Президент США Джо Байден, говоря о возможных направлениях расширения сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, перепутал Ливию и Сирию. Оплошность американского лидера признал помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее на саммите G7 Байден назвал Ливию одним из направлений, в которых возможна совместная работа России и США. Правда, сделал он это с небольшой запинкой, будто забыв, о какой стране хотел сказать.

Как впоследствии выяснилось, это было именно так. На брифинге для журналистов Салливан признал, что на самом деле речь шла о Сирии.

Напомним, накануне Байден заявил, что может сотрудничать с Россией во многих вопросах, "спасать жизни людей, например, в Ливии". Речь об этом зашла в связи с предстоящим российско-американским саммитом, который пройдет в Женеве 16 июня.