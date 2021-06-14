Банк России повысил ключевую ставку и пообещал продолжить

Инфляция продолжает заметно расти, а в плюс к этому она стала и более устойчивой, констатировала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Из-за увеличенного инфляционного давления на экономику и кошельки граждан и бизнеса Банк России активно повышает ключевую ставку - теперь она составляет 5,5% годовых, а новое ее повышение может состояться уже в июле. Политика ЦБ должна привести к росту ставок по банковским вкладам, которые еще не до конца отреагировали на предыдущие повышения ключевой ставки, и по краткосрочным кредитам.

"Инфляционное давление заметно усилилось. Это требует от нас продолжения активных действий для обеспечения ценовой стабильности", - подчеркнула Набиуллина, комментируя решение ЦБ повысить ключевую ставку с 5% до 5,5%. Так, в мае годовая инфляция (к маю 2020 года) поднялась до 6% с апрельских 5,5%, а после первой недели июня добралась до 6,15%. Таким образом, фактический средний рост потребительских цен заметно рассинхронизировался с целью Банка России по инфляции в 4%.

При этом списывать повышенный рост цен только на временные факторы или на динамику мировых цен на то же продовольствие было бы неверно, следует из слов Набиуллиной.

По словам главы ЦБ, сейчас очевидно, что в последние месяцы проинфляционное влияние спроса стало преобладающим. "В случае инфляции издержек, то есть шока со стороны предложения, цены растут, но потребители в ответ на это вынуждены сокращать покупки. Предприятия способны только отчасти переложить свои издержки в цены, так как спрос ограничен. Если же растут и цены, и объемы продаж (а именно такую картину мы сейчас видим в очень многих сегментах рынка), это значит, что расширение спроса с лихвой перекрывает вклад факторов предложения. И значит, мы имеем дело с инфляцией спроса", - пояснила Набиуллина. Эти особенности хорошо проявились на рынках, где спрос из-за пандемии подскочил в разы, а предложение не смогло перестроиться - например, на рынке микрочипов, автомобилей или стройматериалов (в последнем случае спрос разогнала еще и программа льготной ипотеки). Также из-за закрытых границ люди тратят все деньги внутри страны, что тоже создает нагрузку на предложение.

Сильнее всего инфляция бьет по наименее защищенным гражданам, подчеркнула Набиуллина. "Семьи с низкими доходами тратят все большую часть средств на товары первой необходимости. Высокая инфляция усиливает неравенство, снижает социальную защищенность, ухудшает положение большинства семей. Поэтому наша главная задача - как можно быстрее нормализовать темпы прироста цен, сбив инфляционные ожидания и не позволяя раскручиваться инфляционной спирали", - заявила она. С большой долей вероятности ЦБ повысит ключевую ставку и на следующем заседании по денежно-кредитной политике в конце июля, сообщила глава Банка России. В 2021 году инфляция будет выше прогноза (4,7-5,2%), но ниже, чем ее текущий уровень, считают в Банке России. К целевым 4% инфляция вернется не раньше второй половины 2022 года.

По сравнению и с текущей, и с ожидаемой инфляцией ставки по вкладам и по кредитам остаются низкими, отметила Набиуллина. По ее словам, решения о повышении ключевой ставки в марте и апреле (в сумме на 0,75 процентного пункта) еще не полностью учтены в банковских ставках. Кредитные и депозитные ставки банков тесно связаны с доходностью гособлигаций, ОФЗ. Для банков ОФЗ - это безрисковый рублевый актив, и ценообразование всех остальных рублевых банковских продуктов привязано к ним. Доходности ОФЗ на различные сроки меняются вместе с ключевой ставкой, но в разной степени. "В наибольшей мере ключевая ставка воздействует на доходности краткосрочных ОФЗ, до двух-трех лет. Эти доходности значительно возросли за последние два месяца. Они будут влиять на стоимость краткосрочных кредитов, а также на депозитные ставки, которые уже начали повышаться", - пояснила Набиуллина. Сейчас доходность трехлетних ОФЗ составляет около 6,6%.

В среднем рынок отреагирует на повышение ключевой ставки соразмерным изменением ставок по вкладам, говорит начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин. Часть банков уже заранее заложила в свои предложения по депозитам повышение ключевой ставки, добавляет он.

Доходности же долгосрочных ОФЗ в основном определяются долгосрочными ожиданиями по инфляции, оценкой устойчивости макроэкономической политики и внешними условиями, уточнила Набиуллина. "При этом именно от них зависит стоимость долгосрочного финансирования для инвестиционных проектов, а также ставки по ипотечным кредитам. Проводя денежно-кредитную политику, направленную на стабилизацию инфляции, повышая ключевую ставку, чтобы этого добиться, Банк России ограничивает рост долгосрочных ставок в экономике", - заявила глава ЦБ.