Беларусь расширяет масштабы своей авиационной индустрии

Развитие национальной авиационной индустрии стало предметом подробного обсуждения белорусским президентом во время посещения 14 июня Оршанского авиационного завода. Это предприятие в Витебской области, отмечают аналитики, считается флагманом по капитальному ремонту и модернизации вертолетов Ми, оборудования и систем различных типов воздушных судов, по техническому обслуживанию самолетов Ил-76.

Ознакомился белорусский руководитель и со строительством нового цеха по ремонту деталей и узлов авиатехники, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, уточнил руководитель предприятия Павел Случак. Это современное производство, по его словам, "позволит минимизировать всю закупочную часть и создать новые рабочие места". Масштаб проекта он оценил в "32-35 миллионов белорусских рублей".

Кстати, и в настоящее время, подтвердил Случак, проблем с загрузкой у Оршанского авиаремонтного завода нет. Предприятие по-прежнему работает безубыточно, поддерживая деловые связи с партнерами из Центральной и Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. "Есть ряд стран, контракты с которыми находятся в глубокой степени проработки, поэтому мы двигаемся дальше", - уточнил ближайшие перспективы гендиректор.

Зашла речь на заводе и о дальнейшем развитии аэродрома Орша, который, как доложили президенту, готов принимать любые типы воздушных судов. Ранее, уточнили эксперты, он принадлежал заводу. Но впоследствии часть территории была передана во владение Национальному аэропорту Минск.

"Здесь все будет государственное, - пояснил свое решение президент. - Государственным завод будет, он расширяется. Аэродром - государственный. Делить тут нечего, все это государственное".