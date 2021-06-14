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Рубрика: Экономика

Биткоин снова рванул вверх

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еще на 10% подорожал биткоин в ходе торговой сессии 14 июня, в 2:55 по Москве на крупнейших биржах он торговался свыше 39 тысяч долларов.

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Аналогичный рост биткоин продемонстрировал на прошлой неделе. А вот рекорд был зафиксирован два месяца назад. Так, 14 апреля стоимость криптовалюты достигла 64,34 тысячи долларов.

Однако в мае биткоин начал резко дешеветь, и тогда, пишет Forbes, 12 криптовалютных миллиардеров потеряли $15,5 миллиарда.

Из данных Коммерсанта следует, что в середине мая стоимость ведущих цифровых валют упала на 44-64%, а суммарная капитализация рынка обрушилась более чем на $1,2 трлн,

Сегодня американский инженер-предприниматель Илон Маск в своем твите заявил, что компания Tesla вновь начнет принимать биткоины, при условии, что если для майнинга будут использоваться возобновляемые источники энергии. Кстати, после его прошлого твита с шуткой о расставании с биткоином четвертого июня, криптовалюта упала в цене более чем на тысячу долларов.

Между тем, биткоин остается самой популярной криптовалютой среди наших соотечественников.

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