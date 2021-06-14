В этом году бюджетные места в медицинских вузах будут отданы преимущественно целевикам. Так, по специальности "Лечебное дело" их доля составит 70 процентов, по "Педиатрии" - 75 процентов, а по наиболее дефицитным направлениям ординатуры - и вовсе 100 процентов. Это "Анестезиология", "Рентгенология", "Кардиология", "Пульмонология", "Неврология", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Бактериология", "Инфекционные болезни".

В Сеченовке, как и других медвузах, студенты приобретают необходимые навыки во время занятий на тренажерах и симуляторах. Фото: Александр Корольков/РГ

- В этом году по целевой квоте у нас будет набрано 559 человек, - рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии, декан международного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Надежда Былова. - Больше всего мест - по специальности "Педиатрия" - возьмем 380 человек. Дальше с большим отрывом "Стоматология" - 13 мест, "Клиническая психология" - 9 целевиков и т.д.

На сайте вуза в разделе "Абитуриентам" можно посмотреть, как разбиты эти места по заказчикам целевого приема. Важно: теперь вуз не обязан предоставлять общежития студенту-целевику.

А заказчик не должен искать, куда и как определять на практику студента. Практику студент-целевик проходит от вуза. Но с заказчика - поддержка целевика: дополнительная стипендия, помощь с жильем. Правда, это лишь рекомендация.

По целевому набору могут поступать ребята из любых регионов в совершенно разные российские вузы. Так, к примеру, десять медвузов выделили 254 бюджетных места для обучения по целевым направлениям ребят из Вологодской области. Там уже более 500 выпускников школ подали заявления на подобный вид обучения. Больше всего бюджетных мест выделили вологжанам университеты Ярославля и Архангельска. В этом году появился и новый партнер по целевой подготовке: десять мест дает Институт медицинского образования НовГУ им. Ярослава Мудрого.

Кстати, собственная региональная программа подготовки медицинских кадров действует на Вологодчине с 2012 года. Когда ее только начинали, по целевым направлениям учились 200-250 студентов, сейчас - больше тысячи. Проект пользуется огромной популярностью у выпускников школ. А еще ординаторам компенсируют двухгодичное обучение из регионального бюджета. Дело в том, что ординатура, как правило, платная, бюджетных мест мало.

Целевики обязаны отработать после диплома у заказчика не менее трех лет. Иначе - штраф и возмещение расходов на обучение, а это порой миллионы рублей

В прошлом году в Вологодскую область вернулись 132 целевика. Сейчас в регионе кадрами укомплектованы почти 90 процентов медучреждений, а еще девять лет назад не хватало более половины медиков.

- Можем с уверенностью сказать, что 97 процентов целевиков к нам возвращаются и трудоустраиваются, - отметила начальник управления кадровой политики и правового обеспечения департамента здравоохранения Вологодской области Галина Смирнова. - В этом году после окончания медицинских вузов и ординатуры ожидаем более 130 специалистов.

Напомним, целевое обучение дает абитуриенту возможность бесплатно учиться в вузе или колледже, если на учебу его направляет определенное предприятие или организация. В этом году для поступающих по целевому набору водятся новые требования. Теперь направления для целевых квот определяет правительство. И главное здесь - потребности экономики. Кроме того, целевики обязаны отработать после диплома у заказчика не менее трех лет. Иначе - штраф и возмещение расходов на обучение, а это порой миллионы рублей.

Что скрывать, до недавнего времени целевое обучение отчасти было "уловкой", которой пользовались не очень успешные школьники для поступления в престижный вуз. Ведь поступление по целевой квоте практически дает право попасть в вуз вне конкурса. Если, к примеру, проходной балл - 230, то абитуриента, не добравшего балл, не примут, а вот целевика со 180 баллами возьмут.

Кто может дать направление на целевое обучение? Как правило, это федеральные и региональные органы госвласти, министерства, разные государственные и муниципальные учреждения - больницы, поликлиники, театры. По словам экспертов, раньше в ходу была схема, по которой организации продвигали "своих" абитуриентов, заключая договора на отработку по направлениям менеджмента, юриспруденции, экономики. Словом, на те специальности, по которым в стране и так достаточно кадров. А вот дефицитные педагоги и медики квот не получали. Был соблазн поступить по целевому набору из глубинки в престижный столичный вуз, да и остаться там после учебы, закрыв глаза на прописанные в договоре условия - вернуться в регион на работу в определенное предприятие. Никакой ответственности за это выпускник не нес.

Теперь же абитуриенту вместе с родителями придется сто раз подумать, прежде чем идти по этой дорожке. Но зато в профессию придут самые мотивированные. А еще в договоре сейчас прописано: целевик обязан "освоить образовательную программу". Так что если будут "двойки" - это и повод для отчисления из вуза, и основание выписать штраф за нарушение условий договора.

К слову, санкции действуют и в обратную сторону. Если организация после окончания учебы не взяла выпускника на работу, она обязана выплатить ему компенсацию: тройную среднемесячную зарплату того региона, где он должен был работать. Плюс возместить бюджету расходы на обучение целевика. Отныне это касается всех без исключения компаний. Раньше в зону ответственности не попадали образовательные организации.

Ракурс

Более 200 целевиков через пять лет пополнят учреждения здравоохранения Новосибирской области.

В центральные районные больницы придут работать 7 стоматологов, 54 педиатра и 112 терапевтов и узких специалистов. А для больниц и поликлиник Новосибирский медицинский госуниверситет по целевому набору обучит одного стоматолога, 43 педиатра, 59 специалистов подготовит лечебный факультет. В целом в Новосибирской области целевой набор в вузы составляет 10-30 процентов от общего количества бюджетных мест, число которых достигло 14,9 тысячи. В приоритете - социальная сфера, образование, здравоохранение, культура, АПК.

- Особенность целевого набора в том, что абитуриент приходит в вуз не только с оценками ЕГЭ, но и с направлением от конкретного предприятия или ведомства. Как правило, заказчик смотрит на балл ЕГЭ, портфолио, желание молодого человека работать по выбранной специальности, - говорит начальник отдела высшей школы регионального минобразования Светлана Малина.

Целевики получают стипендию в размере пяти тысяч рублей и обязаны после учебы три года отработать по выбранной специальности.

Подготовила Наталья Решетникова, Новосибирск