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14.06.2021 20:38
Рубрика: В мире

"Семерка" обещаний

Саммит G7 завершился красивыми декларациями без конкретных деталей
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
В английском графстве Корнуолл завершился трехдневный саммит G7 - неформального объединения богатейших стран планеты. Практическим итогом первой с 2019 года очной встречи лидеров "семерки", в которую входит США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, стало пространное 25-страничное коммюнике. В нем оказалось много красивых слов и обещаний, выпадов в адрес Китая и противоречивых сигналов в отношении России. При этом бросается в глаза отсутствие в коммюнике подробностей того, как вдоволь погулявшие по песчаному пляжу курортного городка Карбис-Бэй, устроившие здесь показную фотосессию, откушавшие сочное барбекю и заевшие его десертом из мороженого главы зажиточных стран собираются помогать остальному миру справляться с вызовами.
Во время G7 активисты спустили на воду резиновых кукол, изображающих Джо Байдена и Бориса Джонсона. Их "копии" сидели на плоту, держась за руки. На ладони Байдена видна надпись "Расколоть кризис". На руке Джонсона - "Волна надежды". Фото: REUTERS Во время G7 активисты спустили на воду резиновых кукол, изображающих Джо Байдена и Бориса Джонсона. Их "копии" сидели на плоту, держась за руки. На ладони Байдена видна надпись "Расколоть кризис". На руке Джонсона - "Волна надежды". Фото: REUTERS
Во время G7 активисты спустили на воду резиновых кукол, изображающих Джо Байдена и Бориса Джонсона. Их "копии" сидели на плоту, держась за руки. На ладони Байдена видна надпись "Расколоть кризис". На руке Джонсона - "Волна надежды". Фото: REUTERS

Впрочем, настоящим гвоздем саммита "семерки" стало появление на нем президента США Джозефа Байдена, впервые отправившегося за границу в новом качестве. С учетом ранее звучавших заверений Байдена о приверженности его администрации западноцентричным альянсам (которых открыто чурался экс-президент США Дональд Трамп. - От ред.) энтузиазму остальных лидеров G7 не было предела. Так премьер Британии Борис Джонсон, принимавший лидеров G7 на правах хозяина, из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать особое расположение к новому хозяину Белого дома, а также подчеркнуть привилегированные союзнические отношения между Соединенным Королевством и США.

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости
Почему Brexit угрожает единству на саммите G7

Не менеe активность в этом направлении проявлял и глава Франции Эмманюэль Макрон. "Думаю, прекрасно, что президент США является частью клуба и очень хочет сотрудничать. Вы демонстрируете, что лидерство - это партнерство, и мы это ценим", - сказал французский лидер по итогам встречи один на один с Байденом.

Иронично, что именно такой формат переговоров привел к нелепому курьезу во время встречи самого Макрона с Джонсоном. Как сообщила газета The Daily Telegraph, в ходе переговоров британский премьер разозлился на президента Франции из-за его ошибочного намека на то, что Северная Ирландия не является частью Великобритании. Информацию о произошедшей ссоре между Джонсоном и Макроном подтвердило и агентство Reuters. Однако, по его данным, это Макрон возмутился тому, что, по его мнению, Джонсон пытался отвлечь лидеров "семерки" от обсуждения реальных проблем мира. Дескать, британский премьер неоднократно переводил тему переговоров на шкурную для Лондона тему последствий "брекзита" и такое поведение пришлось не по душе Макрону.

Собственно, неувязки отразились в хоть и согласованном, но весьма противоречивом финальном документе саммита G7. Западная пресса с восторгом вынесла в заголовки "сенсацию" - обещание "семерки" передать нуждающимся странам миллиард доз вакцины от COVID-19. Правда, когда, кому именно и каким образом попадет обещанный с барского плеча медицинский препарат, осталось за рамками коммюнике. Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что озвученной участниками G7 цифры явно недостаточно и для того, чтобы победить пандемию, необходимо выделить нуждающимся странам минимум 11 миллиардов доз вакцины.

Не удалось собравшимся в Карбис-Бэй политикам договориться по вопросу изменения климата. Хотя "семерка" заявила об обязательстве "сократить наши коллективные выбросы в течение двух десятилетий к 2030 году", никаких конкретных цифр не прозвучало. Как пишет издание Politico, "провалом и упущенной возможностью" стало отсутствие согласованной даты по прекращению использования в странах G7 наиболее загрязняющего атмосферу угля.

Другой затронутый вопрос - о введении глобального налога в размере 15 процентов на доходы транснациональных компаний - также оказался нерешаемым в формате междусобойчика на семерых. Предполагается, что эта тема будет обсуждаться в следующем месяце на гораздо более представительной площадке "большой двадцатки" (G20).

Упоминания о Пекине в итоговом коммюнике саммита оказались беспрецедентно жесткими. Помимо традиционных обвинений КНР в использовании "нерыночной политики и практики" и нарушениях прав человека, группа семи договорилась о запуске новой инфраструктурной инициативы для развивающихся стран, которая призвана стать альтернативой продвигаемому Пекином экономическому проекту "Один пояс - один путь".

Для галочки повторив дежурные обвинения в адрес Москвы, участники G7 в сущности выступили за развитие связей с Россией в тех сферах, которые представляют взаимный интерес. "Семерка" высказала заинтересованность в "стабильных и предсказуемых" отношениях с РФ. Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "семеркой", у которой с этой сферой не очень", - прокомментировала позицию G7 официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сразу после встречи в Корнуолле президент США Джо Байден переместился в Брюссель, где он примет участие в саммите НАТО. Как ожидается, 14 июня лидеры Североатлантического альянса обсудят его будущее до 2030 года и договорятся о внесении изменений в стратегическую концепцию блока. Здесь же, в столице Бельгии, 15 июня пройдет саммит США - ЕС, а на 16 июня в Женеве запланирована встреча Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

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