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14.06.2021 20:30
Рубрика: В мире

Мультимиллионер из спецназа

Что известно о новом премьере Израиля Нафтали Беннете
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
Двенадцатилетнему правлению Биньямина Нетаньяху в Израиле пришел конец: новым премьером на ближайшие два года стал его бывший соратник, 49-летний лидер альянса "Ямина" ("Новые правые") Нафтали Беннет. Бывший спецназовец считается одним из главных израильских "ястребов", выступающих против идеи сосуществования двух государств - еврейского и палестинского.
Новый премьер Израиля 49-летний Нафтали Беннет считается образцом современного ортодокса. Фото: EPA Новый премьер Израиля 49-летний Нафтали Беннет считается образцом современного ортодокса. Фото: EPA
Новый премьер Израиля 49-летний Нафтали Беннет считается образцом современного ортодокса. Фото: EPA

Сам он называет себя еще более правым, чем консерватор Биби. В свое время Беннет возглавлял штаб Нетаньяху, когда тот был еще лидером оппозиции, затем занимал в его правительстве посты министра по делам диаспоры, экономики и обороны. Успешный политик и бизнесмен, Нафтали Беннет считается образцом "ортодокса XXI века". Он совмещает ультраправые взгляды с современным образом жизни в элитном пригороде Тель-Авива во главе большого семейства с супругой, работающей поваром-кондитером, которую Нафтали приучил к кошерной диете и шаббату, и четырьмя детьми. Собственное детство и юность в полной мере определили мировоззрение будущего премьера.

Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля

Он родился в Хайфе в семье Джима и Мирны Беннет - переселенцев из Сан-Франциско, которые рванули на Святую землю по идейным убеждениям спустя месяц после Шестидневной войны. Они устроились волонтерами в кибуц (сельхозкоммуну), где начали учить иврит и приобщаться к корням (при том, что род Беннета-старшего восходит к известному средневековому толкователю Талмуда и Торы). Впоследствии родители Нафтали еще не раз уезжали в США и Канаду по работе, но окончательно вернулись в 1973 году, когда разразилась война Судного дня. Джим Беннет вступил в ряды Армии обороны Израиля и воевал в артиллерии на Голанских высотах.

В вопросах внешней торговли Нафтали Беннет высказывался за расширение сотрудничества с Россией и Китаем

А вот его сыну Нафтали довелось служить в подразделениях спецназа. Он руководил боевыми операциями во время первой и второй интифад (палестинских восстаний), а также Ливанской войны 2006 года. Но потом Беннет-младший, дослужившийся до майора, ушел в бизнес. Выпускник Еврейского университета Иерусалима, дипломированный юрист, в конце 1990-х создал компанию по разработке софта в области компьютерной безопасности. В 2005 году Нафтали Беннет продал свое детище американской охранной фирме за 145 миллионов долларов, сообщает BBC. Впоследствии он любил говорить, что "купил себе свободу". Политические взгляды нового премьера неизменны. Как пишет The Guardian, он выступает в поддержку еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и против создания Палестинского государства. Еще будучи министром образования, Беннет издал официальный приказ, запрещающий директорам школ приглашать в классы активистов организаций, которые осуждают военное поведение Израиля в Палестине. А в школьных программах выросло количество часов, отведенных на посещение достопримечательностей Иудеи и Самарии (то есть Западного берега). В свое время Беннет приветствовал избрание Трампа президентом США в надежде, что Вашингтон откажется от формулы урегулирования "два государства для двух народов", признанной ООН. Воззрения Беннета создают проблему для нынешней американской администрации, однако, как считают эксперты, в правительственной коалиции ему придется действовать более умеренно и гибко. Новый премьер выступает в поддержку малоимущих и инвалидов, против монополий корпораций, не одобряет однополые браки, но готов признать для таких союзов налоговые льготы, что для ортодоксального иудея звучит революционно. В вопросах внешней торговли Нафтали Беннет высказывался за уменьшение зависимости от ЕС, и за расширение сотрудничества с Россией и Китаем.

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