Для иностранцев предлагают запретить услуги суррогатных матерей

В Госдуму внесен законопроект о запрете на услуги российских суррогатных матерей для иностранцев. Авторами выступили депутаты и сенаторы, в том числе вице-спикер ГД Петр Толстой. Инициаторы объяснили необходимость принятия проекта тем, что невозможно отследить судьбу ребенка за рубежом и защитить его права. Согласно законопроекту, воспользоваться такими услугами в нашей стране смогут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина - гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, объяснил Толстой.

В прошлом году, как следует из пояснительной записки, российские следственные органы выявили сразу несколько "инкубаторов", где готовили к вывозу за рубеж рожденных неустановленными суррогатными мамами младенцев. Не все они доживают до приезда потенциальных "родителей", отмечают авторы.

"Мы полностью на стороне родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям", - заявил журналистам председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Запрет, подчеркнул он, касается только иностранцев и является вынужденной мерой, обусловленной невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж. Потенциальных "заказчиков", продолжил Пискарев, невозможно проверить на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних. "А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало", - добавил парламентарий.

Он пояснил, что законопроект предусматривает обязательное получение таким ребенком гражданства России, если он рожден или вынашивался суррогатной матерью на день вступления запрета в силу. "Таким образом, мы выполним требования нашей Конституции и Конвенции о правах ребенка в сфере защиты и обеспечения безопасности детей и подтвердим, что государственная политика в интересах детей является в нашей стране приоритетной", - заметил Пискарев.