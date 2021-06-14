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14.06.2021 19:23
Рубрика: Власть

В интересах детей

Для иностранцев предлагают запретить услуги суррогатных матерей
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
В Госдуму внесен законопроект о запрете на услуги российских суррогатных матерей для иностранцев. Авторами выступили депутаты и сенаторы, в том числе вице-спикер ГД Петр Толстой. Инициаторы объяснили необходимость принятия проекта тем, что невозможно отследить судьбу ребенка за рубежом и защитить его права. Согласно законопроекту, воспользоваться такими услугами в нашей стране смогут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина - гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, объяснил Толстой.

В прошлом году, как следует из пояснительной записки, российские следственные органы выявили сразу несколько "инкубаторов", где готовили к вывозу за рубеж рожденных неустановленными суррогатными мамами младенцев. Не все они доживают до приезда потенциальных "родителей", отмечают авторы.

Фото: Александр Чикин
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"Мы полностью на стороне родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям", - заявил журналистам председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Запрет, подчеркнул он, касается только иностранцев и является вынужденной мерой, обусловленной невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж. Потенциальных "заказчиков", продолжил Пискарев, невозможно проверить на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних. "А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало", - добавил парламентарий.

Он пояснил, что законопроект предусматривает обязательное получение таким ребенком гражданства России, если он рожден или вынашивался суррогатной матерью на день вступления запрета в силу. "Таким образом, мы выполним требования нашей Конституции и Конвенции о правах ребенка в сфере защиты и обеспечения безопасности детей и подтвердим, что государственная политика в интересах детей является в нашей стране приоритетной", - заметил Пискарев.

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