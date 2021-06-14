Двое украинских военных в Донбассе пострадали от взрыва

Двое украинских военнослужащих в Донбассе получили травмы из-за взрыва. Об этом в соцсети Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Сегодня, 14 июня, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения", - говорится в посте.

Отмечается, что оба пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как удовлетворительное, второго - средней тяжести.