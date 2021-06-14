Экологи рассказали, почему нельзя выбрасывать зажигалки в мусорные баки

Отработавшее свое обычная одноразовая зажигалка признана опасным объектом. Попав в обычный бак для сбора отходов, она может стать причиной пожара или поломки техники, предупредили в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Кроме того, существующие технологии не позволяют ее переработать.

"Даже в зажигалке, переставшей работать, может оставаться чуть-чуть газа, - объясняют в ППК РЭО. - Есть риск, что отходы рядом загорятся. Именно по этой причине пункты приема вторсырья вряд ли когда-нибудь станут принимать на переработку зажигалки".

В идеале зажигалку нужно сдать в специальный пункт приема опасных отходов, говорят специалисты. Правда, таких точек в стране очень мало, узнать адрес ближайшего можно в местной администрации. "Такой вот грустный и пока не решенный парадокс: в бак нельзя, а больше некуда", - признают экологи и рекомендуют переходить или на многоразовые зажигалки, которые можно заправлять, или на электроимпульсные модели. Правда, мощность последних невелика и, например, развести костер с помощью такого источника огня вряд ли у кого-то получится.