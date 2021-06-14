Экономист анонсировал новое ослабление рубля

Неделя для рубля прошла довольно позитивно. Российская валюта подорожала почти на 1,2 процента к доллару и более, чем на 1,5 процента - к евро. В моменте доллар стоил 71,5 рубля, а евро - 87 рублей.

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы укрепления рубля и анонсировал новое ослабление нацвалюты:

- Факторов, которые сыграли за рубль, оказалось несколько. Во-первых, это активный рост цен на нефть на протяжении трех последних недель. Причем в пятницу стоимость барреля Brent перевалила за 73 доллара, обновив максимумы более чем за два года. Последний раз бочка нефти столько стоила в мае 2019 года.

Этот рост происходит на фоне восстановления доковидного спроса на нефтепродукты. Но нужно помнить, что позитив в переговорах Ирана и США может моментально отразиться на котировках и скорректировать стоимость до 70 долларов за баррель.

Второй фактор - продолжает снижаться градус во внешнеполитических отношениях России, США и ЕС. На этом фоне инвесторы снова стали покупать рубли.

И третий фактор - повышение ключевой ставки ЦБ, которая выросла до 5,5 процента в пятницу. Ожидание этой новости подкрепляло рынок всю неделю, что также способствовало росту. Также к позитивным для рубля факторам можно отнести пересмотр политики Фонда национального благосостояния по активам в долларах и евро. Доля доллара в ликвидных активах сократилась до нуля, евро - увеличилась до 40 процентов. В дальнейшем этот шаг может способствовать более серьезному укреплению российской валюты относительно доллара.

Рубль в понедельник будет реагировать на котировки нефти, но инвесторы все равно будут максимально сфокусированы на предстоящей встрече Владимира Путина с Байденом, на том, как она пройдет. К тому же в России этот понедельник - выходной. Но 14-18 июня будут торговыми днями на всех рынках Московской биржи, о чем вчера и сообщили на сайте торговой площадки.

Представляется, что объемы торгов в понедельник будут минимальными. Но уже во вторник-среду, по итогам переговоров президентов двух стран, они заметно увеличатся.

При этом если смотреть на техническую картину по парам доллар/рубль и евро/рубль, то будет очень заметна перепроданность по ряду индикаторов. Есть вероятность, что, несмотря на итоги переговоров, в ближайшее время это начнет играть против рубля. И он станет вновь дешеветь к основным мировым валютам.