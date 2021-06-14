Эксперт рассказал, чем цельнозерновой хлеб отличается от обычного

В магазинах продается огромное количество разного хлеба: ржаной, пшеничный, с отрубями, бездрожжевой и т. д. Но считается, что из всего многообразия цельнозерновой хлеб полезнее других.

Цельнозерновой хлеб - это хлеб, который производится из муки на основе цельного зерна. Из зерновых культур готовится специальная смесь: зерно сушат, обжаривают, иногда проращивают (осолаживают). В смесь могут добавляться различные семена: лен, канола, мак, полба, семена подсолнечника, орехи или, например, внутренняя кожура орехов (чтобы добавить йод в продукт). Подготовка такой смеси может занимать более 48 часов. В любом случае зерно должно быть обработано - добавление неподготовленных зерен человеческий желудок не переварит, рассказал "РГ" президент Российского союза пекарей Алексей Лялин.

Поскольку изготавливается такой хлеб из цельного зерна, он содержит зародыши зерна и отруби (верхняя оболочка зерна). Диетологи говорят, что в зародышах и отрубях сосредоточено наибольшее количество витаминов, антиоксидантов, калий, магний, железо, клетчатка. Эти вещества могут предотвращать сердечно-сосудистые и легочные заболевания, укрепляют иммунитет и т. д.

Однако Алексей Лялин говорит, что нередко полезность такого хлеба сильно преувеличена и является не более чем маркетинговым ходом. Настоящего полезного цельнозернового хлеба в стране мало. Поскольку технология его производства весьма сложная. Например, чтобы превратить те же отруби в "медицинские", нужно подвергнуть зерно длительной технологической обработке - их специально моют, сушат, мелят. При этом первую фракцию выбрасывают, а только вторую используют. В противном случае в верхнем слое зерна из-под комбайна будут присутствовать тяжелые металлы, остатки химических средств, которыми обрабатывали посевы.

И уж вовсе не бывает так называемого "бездрожжевого" хлеба, говорит Алексей Лялин. Уже потому, что любые дрожжи при прохождении печи, раскаленной до 360 градусов, умирают. Совсем без использования дрожжей выпекаются только армянский лаваш и еврейская маца, говорит Лялин. Во всем остальном хлебе дрожжи - обязательный элемент. Просто эти живые организмы бывают разного вида: сухие французские, брикетированные, в виде заквасок (живые организмы в жидком виде). С помощью дрожжей происходит процесс ферментации, который позволяет уменьшить содержание сахара, превращая его в углекислый газ, что дает тесту пористость. С помощью процесса брожения удается "насытить" тесто витаминами и аминокислотами.

Например, процесс выбраживания для популярного "Дарницкого" занимает около 9,5 часа, говорит Алексей Лялин. Именно "Дарницкий" эксперт называет оптимальным для широкого круга потребителей. Его рецептура проверена временем, противопоказаний к его потреблению нет. Съедая несколько ломтиков "Дарницкого", можно закрыть 60% суточной нормы потребления пищевых волокон. В нем также содержатся необходимые микроэлементы, витамины группы В.

В любом случае Алексей Лялин при покупке хлеба советует ориентироваться на какие-то сорта, а выбирать по производителю - доверять продукции проверенных индустриальных заводов или профессиональных пекарен. У них есть свои лаборатории качества, они привлекают специалистов. А от конкретного пекаря качество хлеба зависит напрямую. "Тут как в медицине: при одних и тех же знаниях пекари, как и доктора, бывают разной квалификации. И результат может быть совершенно разный", - поясняет эксперт.