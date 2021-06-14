Эксперты: Опасность ядерного конфликта не снижается

Эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) отмечают тревожную тенденцию обращения с ядерным оружием. Об этом говорится в немецкой "Süddeutsche Zeitung" со ссылкой на информагентство DPA.

Хотя ядерных боеголовок на земле становится меньше (на сегодня их насчитывается 13080 единиц, то есть на 320 меньше чем в году предыдущем), подчеркивается в опубликованном 14 июня ежегодном докладе института, все больше растет их число на боевом дежурстве. Одновременно наблюдаются широкомасштабные программы по их модернизации.

Если исходить из общего числа ядерных вооружений, отмечает представитель института Матт Корда, то картина выглядит намного лучше, чем она есть в действительности. Дело в том, что это количество снижается за счет того, что самые крупные ядерные державы Россия и США списывают устаревшие боеголовки. Вместе с тем и США, и Россия, и любое другое государство, обладающее атомным оружием, активно его модернизируют, и оно в конечном итоге оказывается в арсеналах.

Ныне Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении 5550 боеголовок, а Россия - 6255.

Однако беспокойство вызывают другие данные: растет число боеголовок, которые установлены на ракетах или размещены на военных базах. По подсчетам SIPRI, за год оно увеличилось с 3720 до 3825. Причем, отмечают эксперты, две тысячи из них находятся в полной боевой готовности. Почти все у США и России.

Несмотря на то, что американский и российский лидеры договорились о продлении Договора по СНВ-3, по словам специалиста SIPRI Ханса М.Кристенсена, вряд ли удастся организовать эффективный обоюдный контроль за ядерным оружием. Скорее всего потому, полагает он, что обе страны придают этому оружию все большее значение в обеспечении национальной безопасности.

Вашингтон и Москва ныне, почти три десятилетия спустя после окончания "холодной войны", располагают 90% ядерного оружия. Тем не менее, эксперты института отмечают, что и в других семи атомных государствах - Китае, Франции, Великобритании, Северной Корее, Пакистане, Индии и Израиле - продолжаются разработки новых видов ядерного оружия и его модернизация. Словом, налицо новая гонка вооружений.