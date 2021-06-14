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Текст:   Елена Манукиян 
09:48 14.06.2021

Эксперты рассказали, зачем россияне берут вторую ипотеку

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У более половины россиян, которые взяли квартиру в долгосрочный кредит, в планах на ближайшие десять лет вторая ипотека, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Online-Ipoteka. В материале отмечается, что об этом рассказали 56% опрошенных. Причем примерно треть сообщили, что планируют сначала погасить первый займ, и только после этого они готовы решиться на второй. Остальные рассчитывают оформить второй кредит до закрытия действующей ипотеки.

Фото: iStock
Семейная ипотека актуальна для Москвы

Более 60% заемщиков рассказали, что вторая ипотека им нужна для того, чтобы расширить жилплощадь, которую они приобрели ранее, 17% планируют купить второе жилье, чтобы сдавать его в аренду, еще 14% возьмут его для своих родственников. Остальные пока не определились. Большинство рассчитывают взять квартиру в городе своего проживания, 13% - рассматривают вторую ипотеку под загородный дом, 10% - планируют ее потратить на апартаменты, примерно 8% - на жилье за рубежом.

Наотрез отказались брать вторую ипотеку около 21% опрошенных. Всего в исследовании приняли участие 3700 россиян из разных регионов страны.

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