Эндокринолог пояснил, зачем мужчинам нужно проверять уровень тестостерона

У мужчин с сахарным диабетом второго типа нередко наблюдается снижение тестостерона, что приводит к ухудшению течения заболевания и многим другим проблемам, включая снижение либидо и эректильную дисфункцию. Об этом рассказал "РГ" врач эндокринолог, андролог, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии-диабетологии, главный научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Роман Роживанов. Поэтому эксперт советует регулярно проверять уровень тестостерона, причем не только диабетикам, но и всем мужчинам старше 30 лет.

"Тестостерон - один из основных гормонов, отвечающих за сохранение мужского здоровья и не только. Мужчин при таких эндокринных расстройствах, которые приводят к уменьшению его уровня, обычно прежде всего волнует снижение либидо и проблемы с эрекцией. Но при пониженном уровне тестостерона возникает также масса других проблем - пациенты жалуются на повышенную утомляемость, раздражительность, у них нарушается сон, возникают приливы и перепады настроения, - рассказал профессор Роживанов "РГ". - Перспективы тоже малоприятные: со временем снижаются когнитивные способности, увеличивается риск уменьшения плотности костей (постепенно развивается остеопороз). В целом мышечная масса и сила уменьшается, человек становится склонен к ожирению".

Современная эндокринология в состоянии справиться с такими расстройствами - пациентам назначают специальную гормонзаместительную терапию. "Если низкий уровень тестостерона не корректировать у пациентов с диабетом, заболевание протекает намного хуже и добиться ремиссии сложнее. При этом ранняя диагностика и начало лечения помогает быстро улучшить самочувствие, улучшить качество жизни, восстановить сексуальную функцию. Кроме того, происходит снижение жировой массы тела, улучшаются показатели углеводного обмена", - пояснил Роживанов.

В НМИЦ эндокринологии до конца года продолжается программа помощи таким больным. Мужчины-диабетики (второго типа) в возрасте от 40 до 65 лет могут сделать анализ на уровень тестостерона бесплатно.

По словам эксперта, пониженный уровень тестостерона наблюдается у все большей доли российских мужчин - виной тому и пристрастие к обильной жирной пище, пиву и другому алкоголю, и гиподинамия, и жизнь в состоянии постоянного хронического стресса. "К сожалению, эта дисфункция наблюдается сегодня даже у молодых мужчин. Поэтому эндокринологи и андрологи рекомендуют контролировать уровень тестостерона не только мужчинам с диабетом, с избытком веса, но и всем прочим. Нужно делать это раз в год начиная с 30 лет", - заключил профессор.