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14.06.2021 11:12
Рубрика: Общество

Эпидемиолог: Заболевшие COVID-19 после вакцинации переносят его легко

Текст: Елена Манукиян

После прививки в редких случаях можно заболеть коронавирусом, однако протекать он будет в легкой форме. Об этом 14 июня рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По ее словам, вакцинация на 100% исключает осложнения из-за коронавируса или высокую температуру у заболевшего. "А это уже веская причина сделать прививку", - сказала она.

Эксперт также рассказала, что при появлении симптомов ОРВИ у привитого человека нужно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. Главными переносчики коронавируса Пшеничная назвала молодых людей, которые, часто, не относятся серьезно к симптомам заболевания и продолжают вести привычный образ жизни.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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