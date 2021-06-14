Эпидемиолог: Заболевшие COVID-19 после вакцинации переносят его легко

После прививки в редких случаях можно заболеть коронавирусом, однако протекать он будет в легкой форме. Об этом 14 июня рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

По ее словам, вакцинация на 100% исключает осложнения из-за коронавируса или высокую температуру у заболевшего. "А это уже веская причина сделать прививку", - сказала она.

Эксперт также рассказала, что при появлении симптомов ОРВИ у привитого человека нужно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. Главными переносчики коронавируса Пшеничная назвала молодых людей, которые, часто, не относятся серьезно к симптомам заболевания и продолжают вести привычный образ жизни.