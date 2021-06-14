Евгений Попов: Готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия

Выставку в Третьяковской галерее, посвященную 800-летию со дня рождения Александра Невского, посетил Президент РФ Владимир Путин. Около 100 живописных произведений искусства из 37 российских музеев и трех частных коллекций посвящены важнейшим историческим событиям России. По мнению Евгения Попова, журналиста и ведущего программы "60 минут", такие мероприятия подтверждают важность роли исторического наследия в жизни россиян.

"На наших глазах происходит возрождение интереса к истории России, ее культурному наследию. Проявленное внимание к мероприятию со стороны руководства страны - тому подтверждение. Все больше людей осознают, что культурное наследие - это фундамент, на котором строится система ценностей, передаваемая из поколения в поколение, развивается уникальность и самобытность нации", - считает Евгений Попов.

В понятие культурного наследия входят не только произведения живописи, но и объекты архитектуры. Сегодня в Москве отреставрировано каждое третье здание-памятник, в 5 раз уменьшилось количество аварийных объектов, относящихся к категории культурного наследия.

Тем не менее, вопрос сохранения таких зданий стоит достаточно остро. В качестве наиболее яркого примера журналист привел усадьбу Нарышкиных, которая на наших глазах разрушается при попустительстве владельцев. Евгений Попов уверен, что для подобных случаев "необходимо законодательно закрепить норму изъятия объектов культурного наследия у недобросовестных собственников, не выполняющих обязательств по их сохранению в надлежащем виде. В противном случае, за время судебных разбирательств можно лишиться самого памятника".

Сегодня в России из более чем 140 тысяч объектов культурного наследия порядка 34 тысяч находятся в неудовлетворительном состоянии. В том числе, из-за невыполнения собственниками обязательств по реставрации. Поэтому важно усиливать контроль за их состоянием. "Считаю, что необходимо как минимум в 10 раз увеличить штрафы за их повреждение или тем более разрушение. Сохранение исторической памяти и культурных ценностей должно быть в приоритете у государства", - уверен журналист.

Инициативы Евгения Попова по сохранению исторической памяти нашли поддержку и среди депутатов Государственной Думы, и в профильных ведомствах. Журналист планирует привлечь к подготовке поправок в действующее законодательство специалистов Мосгорнаследия. "Надеюсь, что нам удастся изменить ситуацию к лучшему, и сокровища российской архитектуры дождутся своего возрождения", - отметил Евгений Попов.