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14.06.2021 08:30
Рубрика: Экономика

Финасист рассказал, как накопить на пенсию в 100 тысяч рублей

Текст: Елена Манукиян

Чтобы доход на пенсии составлял 100 тысяч рублей, общая сумма пенсионных накоплений должна составить около 40 млн рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый советник Владимир Верещак.

Фото: iStock
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По его словам, при средней доходности рынка в 7% в год и инвестиционном горизонте в 40 лет для накоплений в размере 40 миллионов рублей понадобится инвестировать около 16,7 тысячи рублей в месяц.

"Однако, если у вас в запасе лишь 20 лет, - говорит эксперт, - сумма инвестиций увеличивается почти в пять раз - до 81,3 тысячи рублей. Соответственно, чем меньше времени, тем больше придется вкладывать". По его словам, это доказывает, что гораздо выгоднее начинать формировать свой пенсионный капитал как можно раньше.

Верещак также обратил внимание, что пополнить пенсионные накопления можно не только регулярными, но также разовыми вложениями, например, при получении наследства, бонуса на работе, продаже успешного бизнеса.

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