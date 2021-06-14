Юрий Лоза дал оценку участию Бузовой в спектакле "Чудесный грузин"

Советский, российский музыкант, певец, автор множества отличных песен и аналитик широчайшего профиля Юрий Лоза не остался в стороне от громогласной премьеры МХАТа "Чудесный грузин". Титанический отзвук в массах вызван тем фактом, напомним, что одну из важнейших для сюжета ролей в постановке сыграла звезда телестройки "Дом-2" и вроде как певица Ольга Бузова.

Лоза посвятил данному событию культурной жизни страны два поста в Facebook. В первом Юрий прокомментировал непосредственно факт присутствия на сцене одного из важнейших российских театров Бузовой, во втором прокомментировал свой предыдущий комментарий (тем немедленно вызвав в памяти знаменитый роман Фостера "Бесконечная шутка", где у сносок и комментариев есть свои собственные сноски и комментарии).

Итак… "Меня вот уже третий день просят прокомментировать постановку во МХАТе, которая вызвала нехилый общественный резонанс - туда внедрили номером раскрученную медийную особу, не имеющую никакого актёрского опыта", - уведомил артист. Указав, что на просьбы журналистов отвечал, что, мол, обсуждать ему тут абсолютно нечего: "Если этот театр является частным заведением, то дирекция всё сделала правильно - ажиотаж налицо, цены на билеты подскочили, деньги заработаны". При этом если же руководство "обязано следить за культурной составляющей и перед кем-то отчитываться", то оно "всегда может сослаться на творческий эксперимент или поиск новых форм".

"Скажем, - пишет Юрий, - никого не возмущает, когда на сцену выводят живую лошадь, а ведь она тоже в ГИТИСе не училась. Лошадь ходит туда-сюда, выполняет режиссерский замысел и получает свою заслуженную порцию аплодисментов".

Как напомнил Лоза, такого рода мероприятия - "это вообще довольно распространенная практика": "до войны концертные бригады собирали народ на вечернее представление, разъезжая днем по деревенским улицам с обезьянкой на облучке - и именно она делала потом вечернюю кассу".

"Ничто не ново под Луной" и "всё уже когда-то было", резюмировал исполнитель.

"Шикарное сравнение", - похвалили подписчики.

Следом в Facebook Юрия появился другой пост, более объемный, цветистый и увлекательный, нежели предыдущий. В нем певец расширенно уточняет момент с обезьянкой. Акцентируя: никого с указанным приматом он не сравнивал - это всё так "представили журналисты". Как поясняет Лоза, он "лишь рассказал о давней практике завлечения зрителей".

"Мне еще довелось поработать в "сборных солянках", где главного артиста называли "мартышкой", и это наполняло его гордостью. Данный администраторский термин появился очень давно, когда по Союзу колесили эстрадно-цирковые бригады", - предпринимает певец обстоятельный исторический экскурс.

"Как правило, днем бригады заезжали в населенный пункт и начинали готовиться к вечернему представлению, а кто-то на освободившемся от реквизита транспорте проезжал с мартышкой по улицам, собирая вокруг себя ребятню. Взрослые вечером возвращались с работы, и эта ребятня тянула их на концерт, надеясь еще раз увидеть обезьянку. Артисты понимали, что не они делают кассу, поэтому относились к мартышке с уважением и считали главным гастролером именно ее". "Так что я лишь констатировал факт", - настаивает певец.

После советуя дирекциям театров не называть "приглашенных медийных особ" актерами, а говорить, что "режиссеру понадобился персонаж, которого нельзя подобрать из своих".

"К примеру, если по ходу пьесы на заднем плане должен стоять огромный бодибилдер с голым торсом, то искать его в труппе бесполезно. Но можно позвать настоящего из соседней качалки, и он с удовольствием добавит спектаклю "правды жизни", - рекомендует Юрий.

Заключая мысль: "В случае с МХАТом - администрация может сказать, что на маленькую роль кабацкой певички, не способной взять ни одной правильной ноты, в основном составе исполнительницы не нашлось, так как все штатные актрисы прошли серьезную вокальную школу и петь плохо просто не умеют. А потому пришлось пригласить "мартышку" со стороны".

Ранее насчет "Грузина" высказался Станислав Садальский, произведя это в своей специфической манере - такой подачи мнения не постеснялась бы и Раневская.