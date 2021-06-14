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Садальский похвалил Ольгу Бузову за "Чудесного грузина"

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    14.06.2021, 14:26
Текст:   Олег Усков

Театральный триумф звезды "Дома-2" Ольги Бузовой, приглашенной в постановку МХАТ "Чудесный грузин", продолжает во все стороны звонко резонировать. В частности, к ситуации подключился актер и видный блогер Станислав Садальский. Комментарии прозвучали в Instagram артиста.

"Был на премьере скандального спектакля о жизни молодого Иосифа Сталина. В соцсетях и СМИ активно обсуждают приглашение Ольги Бузовой на роль в спектакле в Московском художественном театре имени Горького: одни критикуют решение МХАТ, другие защищают певицу. Артистка исполнила роль Беллы Шанталь - певицы кабаре, вызывающей у всех театральных людей усмешки", - вводит в курс дела Станислав (подача здесь и далее - автора - "РГ-Кинократия").

После отмечая: "Скажу сразу Ольга не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна". И продолжая: "Была живая обезьянка -настоящая!!! на сцене и я конечно смотрел только на нее. Еще Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных не возможно".

При этом подчеркнуто, что у Ольги 25 миллионов подписчиков в социальных сетях ("сказала со знанием дела режиссер спектакля Рената Сотириади"), и "эти 25 миллион не знают, что такое театр, даже не подозревают о его существовании". Но "Оля Бузова дала информационный повод и привлекла внимание всех российских СМИ", и это "прекрасно".

"Советую пойти во МХАТ ГОРЬКОГО на ЧУДЕСНОГО ГРУЗИНА‼ Бесподобная сценография - на сцене ШЕСТЬ‼ уровней", - подытожил Станислав.

Ранее Сергей Безруков по данному поводу искупал МХАТ и Бузову в прохладном сарказме.

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