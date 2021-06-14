Как отличить фейковый интернет-магазин от настоящего

Ссылки на такие фейковые магазины могут распространяться через фишинговые письма. Во время распродаж бренды обычно отправляют своим покупателям гораздо больше писем с информацией об акциях и спецпредложениями. Но вместе с письмами из реальных магазинов пользователи могут получить письма от киберпреступников. И они будут содержать ссылки на вредоносные сайты, имитирующие оригинальные сайты магазинов.

"Обратите внимание на адрес электронной почты, с которого отправлено письмо, а не только на имя отправителя. Посмотрите, кому оно адресовано: многие фишинговые кампании - массовые. Такое вредоносное письмо не будет обращено персонально к вам, вместо этого будет общее приветствие, например, "Дорогой клиент". При этом уважающий себя магазин, если вы подписывались на его рассылку, скорее всего обратится к вам по имени. Проверяйте грамматику, язык - нормальный магазин не будет рассылать плохо подготовленные электронные письма", - говорит Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ.

Большинство людей не сразу могут понять, что перед ними фальшивый сайт: современные фишинговые сайты мастерски маскируются под настоящие. Обратите внимание на то, как оформлен сайт, нет ли опечаток на страницах или в адресе сайта.

Будьте осторожны со ссылками и информацией из соцсетей. Фишинговые ссылки встречаются не только в электронной почте и смс, но и в соцсетях, на форумах и онлайн-играх. Хакеры могут взламывать (или создавать поддельные) учетные записи популярных магазинов и размещать вредоносные ссылки в своих профилях и сообщениях.

Если в постах на страничках брендов в соцсетях есть информация об эксклюзивных акциях и условиях, очень важно проверить ее на официальном сайте. Введите адрес сайта вручную в браузере, не переходите по ссылке. А в случае сомнений всегда связывайтесь с магазином по другим официальным каналам (не реагируя на потенциальную попытку фишинга), чтобы убедиться, что конкретное предложение правдиво.

При покупке товара в интернет-магазине стоит придерживаться простых правил:

Никогда не торопитесь. Мошенники любят пугать, давить срочностью. Не поддавайтесь синдрому упущенной выгоды, что как будто вы что-то теряете.

Не дайте себя обмануть низкими ценами. Цены намного ниже рыночных должны вызывать у вас подозрения. Конечно, у добросовестных продавцов тоже есть скидки на 80-90%. Но, как правило, они касаются ограниченного круга товаров.

Будьте скептиком. Проверяйте любые подозрительные электронные письма, не забывайте просматривать операции на банковских счетах. Следите за выписками, иначе можно не заметить мошеннического списания.