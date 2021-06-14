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Как отличить фейковый интернет-магазин от настоящего

Текст:   Иван Черноусов
14.06.2021,  
01:00
Самые большие скидки на товары магазины устраивают летом и зимой. Мимо них не могут пройти и злоумышленники, которые активизируются в это время. Чаще всего для "наживы" используются сайты известных магазинов. Например, в феврале этого года россиянам предлагали купить iPhone и PlayStation по рекордно низкой цене, однако потом этот магазин был закрыт.

Ссылки на такие фейковые магазины могут распространяться через фишинговые письма. Во время распродаж бренды обычно отправляют своим покупателям гораздо больше писем с информацией об акциях и спецпредложениями. Но вместе с письмами из реальных магазинов пользователи могут получить письма от киберпреступников. И они будут содержать ссылки на вредоносные сайты, имитирующие оригинальные сайты магазинов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Обратите внимание на адрес электронной почты, с которого отправлено письмо, а не только на имя отправителя. Посмотрите, кому оно адресовано: многие фишинговые кампании - массовые. Такое вредоносное письмо не будет обращено персонально к вам, вместо этого будет общее приветствие, например, "Дорогой клиент". При этом уважающий себя магазин, если вы подписывались на его рассылку, скорее всего обратится к вам по имени. Проверяйте грамматику, язык - нормальный магазин не будет рассылать плохо подготовленные электронные письма", - говорит Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ.

Большинство людей не сразу могут понять, что перед ними фальшивый сайт: современные фишинговые сайты мастерски маскируются под настоящие. Обратите внимание на то, как оформлен сайт, нет ли опечаток на страницах или в адресе сайта.

Будьте осторожны со ссылками и информацией из соцсетей. Фишинговые ссылки встречаются не только в электронной почте и смс, но и в соцсетях, на форумах и онлайн-играх. Хакеры могут взламывать (или создавать поддельные) учетные записи популярных магазинов и размещать вредоносные ссылки в своих профилях и сообщениях.

Если в постах на страничках брендов в соцсетях есть информация об эксклюзивных акциях и условиях, очень важно проверить ее на официальном сайте. Введите адрес сайта вручную в браузере, не переходите по ссылке. А в случае сомнений всегда связывайтесь с магазином по другим официальным каналам (не реагируя на потенциальную попытку фишинга), чтобы убедиться, что конкретное предложение правдиво.

При покупке товара в интернет-магазине стоит придерживаться простых правил:

Никогда не торопитесь. Мошенники любят пугать, давить срочностью. Не поддавайтесь синдрому упущенной выгоды, что как будто вы что-то теряете.

Не дайте себя обмануть низкими ценами. Цены намного ниже рыночных должны вызывать у вас подозрения. Конечно, у добросовестных продавцов тоже есть скидки на 80-90%. Но, как правило, они касаются ограниченного круга товаров.

Будьте скептиком. Проверяйте любые подозрительные электронные письма, не забывайте просматривать операции на банковских счетах. Следите за выписками, иначе можно не заметить мошеннического списания.