Мошенники предлагают россиянам фейковые PlayStation и iPhone

Роскачество обнаружило сайты, имитирующие страницу магазина "М.Видео", на которых якобы по выгодной цене предлагаются не только последние iPhone, но и новые игровые приставки PlayStation 5 и Xbox Series X, дефицит которых сейчас сохраняется в России.

"Страница полностью имитирует настоящий интернет-магазин, включая скопированные отзывы покупателей. Однако на самом деле это фишинговый сайт, которые похищает платежные данные. Пользователям рекомендуется держать активным на компьютере и иметь на телефоне антивирус во время интернет-серфинга", - говорит Сергей Бодров, менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Чтобы защититься от фишинга необходимо проверять, защищено ли соединение. Обратите внимание на защитный протокол, по которому устанавливается ваше соединение: в самом начале адресной строки в браузере должны быть символы https:// (а не http://) и после них уже - наименование ресурса, к которому вы подключаетесь. Не забывайте своевременно обновлять браузер.

Помните о том, что проверенным и безопасным сайтам выдаются цифровые сертификаты (SSL-сертификаты). Об их наличии свидетельствует изображение закрытого замка, которое располагается слева от адресной строки. Проверьте само написание названия сайта в браузере. У фишинговых сайтов, как правило, либо искаженное название с добавлением лишних знаков, букв или слов, либо нетипичное доменное окончание.

Если вы перешли на подозрительный портал, проверьте, все ли ссылки, которые на нем размещены, являются рабочими. Если они не открываются или ведут не туда, то, скорее всего, перед вами фишинговый сайт. Никогда не вводите свои логин, пароль и платежные данные на сайте, по поводу которого у вас есть хотя бы малейшие подозрения. В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что такие сайты компания старается отлавливать и затем блокировать.