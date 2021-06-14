Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Получить деньги за неиспользованный отпуск можно получить только в двух случаях, напоминают в Роструде. Во-первых, при увольнении работодатель обязан оплатить все неиспользованные дни отдыха. Во-вторых, если ежегодный отпуск работника превышает 28 календарных дней, то по его заявлению работодатель может заменить дополнительную часть отпуска (ту, которая превышает 28 дней) денежной выплатой.

Отпуск положен сотруднику не за календарный год, а за 12 месяцев работы в организации. То есть для каждого человека учет ведется индивидуально. Начал работать человек с 15 июня, значит, и новый трудовой год для расчета его отпусков будет отсчитываться именно с этой даты. А завершаться днем ранее - 14 июня. Правда, если за это время работник находился в отпуске по уходу за ребенком или был на какое время отстранен от работы, эти периоды не учитываются, и "отпускной год" удлиняется на то же количество дней.

Дальше надо определить, сколько дней отпуска причитается сотруднику за каждый месяц работы. В обычной ситуации, когда никакого дополнительного отдыха человеку не положено и у него есть право на стандартный отпуск продолжительностью 28 календарных дней, каждый месяц работы соответствует 2,33 дня отпуска.

Нужно узнать, за какое количество полных месяцев отпуск не был использован, а затем перевести их в число дней, за которые положена компенсация, то есть умножить количество полных месяцев, за которое не использованы отпуска, на число дней отпуска в одном месяце (в стандартной ситуации - на те самые 2,33 дня).

Теперь надо посчитать среднедневной заработок за последние 12 месяцев. Для этого берут всю сумму денег, выплаченных сотруднику (включая все премии, гонорары и другие виды трудового дохода) за год и делят сначала на 12, а потом 29,3 (среднее число дней в месяце). Заключительным действием неиспользованные дни отпуска умножают на среднедневной заработок и получают причитающуюся человеку сумму.