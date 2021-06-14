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14.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Текст: Алексей Дуэль
Неиспользованные дни отпуска могут быть компенсированы деньгами. О том, как правильно рассчитать причитающуюся сумму, сотрудники Роструда рассказали на портале онлайнинспекция.рф.
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Получить деньги за неиспользованный отпуск можно получить только в двух случаях, напоминают в Роструде. Во-первых, при увольнении работодатель обязан оплатить все неиспользованные дни отдыха. Во-вторых, если ежегодный отпуск работника превышает 28 календарных дней, то по его заявлению работодатель может заменить дополнительную часть отпуска (ту, которая превышает 28 дней) денежной выплатой.

Фото: iStock
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Отпуск положен сотруднику не за календарный год, а за 12 месяцев работы в организации. То есть для каждого человека учет ведется индивидуально. Начал работать человек с 15 июня, значит, и новый трудовой год для расчета его отпусков будет отсчитываться именно с этой даты. А завершаться днем ранее - 14 июня. Правда, если за это время работник находился в отпуске по уходу за ребенком или был на какое время отстранен от работы, эти периоды не учитываются, и "отпускной год" удлиняется на то же количество дней.

Дальше надо определить, сколько дней отпуска причитается сотруднику за каждый месяц работы. В обычной ситуации, когда никакого дополнительного отдыха человеку не положено и у него есть право на стандартный отпуск продолжительностью 28 календарных дней, каждый месяц работы соответствует 2,33 дня отпуска.

Нужно узнать, за какое количество полных месяцев отпуск не был использован, а затем перевести их в число дней, за которые положена компенсация, то есть умножить количество полных месяцев, за которое не использованы отпуска, на число дней отпуска в одном месяце (в стандартной ситуации - на те самые 2,33 дня).

Теперь надо посчитать среднедневной заработок за последние 12 месяцев. Для этого берут всю сумму денег, выплаченных сотруднику (включая все премии, гонорары и другие виды трудового дохода) за год и делят сначала на 12, а потом 29,3 (среднее число дней в месяце). Заключительным действием неиспользованные дни отпуска умножают на среднедневной заработок и получают причитающуюся человеку сумму.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Роструд

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