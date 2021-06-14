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Рубрика: Экономика

Какие проблемы могут возникнуть у работников после смерти владельца ИП

Текст: Ольга Игнатова
В случае смерти индивидуального предпринимателя возникает ряд вопросов, связанных с увольнением работников, которые у него трудились. По словам адвоката Алисы Волховой, сегодня существуют правовые пробелы, осложняющие трудовую деятельность сотрудников ИП.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Так, статья 22.3 закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" гласит, что в случае смерти физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация такого лица в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу с момента соответственно его смерти, - пояснила "Российской газете" юрист. - Если между работником и ИП был заключен гражданско-правовой договор, то расторгнуть его можно только в одностороннем порядке. При этом нельзя расторгнуть договор по независящим от сторон причинам, так как данный факт должен быть подтвержден обоими сторонами. Основанием может выступить невозможность второй стороны исполнять обязательства, например, по оплате выполненных услуг".

Фото: iStock
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А вот с работниками, заключившими трудовой договор, ситуация обстоит сложнее. Статья 81 Трудового кодекса РФ устанавливает возможность увольнения работника в случае прекращения деятельности ИП, однако данное основание относится к увольнению по инициативе работодателя, уточняет адвокат.

"То есть в случае смерти индивидуального предпринимателя у работника нет законного основания получить в трудовой книжке запись об увольнении. На практике в аналогичных ситуациях ответственное лицо (например, бухгалтер либо директор ИП) на основании выданной ранее доверенности ставит в трудовой книжке запись об увольнении "по собственному желанию" днем ранее смерти предпринимателя. Однако подобный вариант является нарушением закона - доверенность автоматически аннулируется при прекращении деятельности ИП, то есть в момент смерти. Смягчающим обстоятельством является только то, что данное нарушение на сегодняшний день не предусматривает какой-либо ответственности", - добавляет Алиса Волхова.

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