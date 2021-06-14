Кардиолог назвала три опасных для жизни симптома

Острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт - является одной из основных причин растущей смертности в мире.

"Инсульты занимают первое место по смертности и инвалидизации среди других заболеваний нервной системы", - уточнила кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова.

Помимо головокружения и головной боли насторожить должна внезапная слабость в лице, руке или ноге. Чаще всего такое ощущается на одной стороне тела. В этом случае необходимо как можно быстрее обратиться к медикам.

Еще один характерный симптом - нарушения сознания, проблемы с речью или с пониманием речи. А также острое нарушение зрения в одном или обоих глазах, передает aif.ru. Врач отметила, что риск развития инсульта в пять раз повышает наличие фибрилляции предсердий.

Чтобы предупредить инсульт, следует отказаться от вредных привычек и малоподвижного образа жизни, начать правильно питаться, контролировать артериальное давление, сахар, холестерин.