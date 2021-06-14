Лукашенко ознакомился с производством ракет и стрелкового оружия

Посещая один из самых закрытых объектов военно-промышленного комитета Беларуси, Александр Лукашенко 14 июня ознакомился в Витебской области с производством ракет и боеприпасов для стрелкового оружия, сообщает пресс-служба президента.

Первой точкой на маршруте стал производственно-технический кластер "Устье", на котором, по словам председателя военно-промышленного комитета РБ Дмитрия Пантуса, происходит производство и тестирование средств поражения различных типов и классов. Его площадь составляет 277 га, хотя производственные мощности занимают лишь ее десятую часть. Президент дал понять руководству региона, что такая большая территория - излишество.

Во время посещения цеха регламента авиационных управляемых ракет, Лукашенко обратил особое внимание на необходимость локализации производства - чтобы на предприятии изготавливалась и внешняя оболочка ракеты, и компоненты системы управления и наведения. "Надо свое делать, основное", - конкретизировал задачу верховный главнокомандующий. Необходимость этого, по его словам, диктуется нестабильностью обстановки в мире, постоянно возникающими вызовами и угрозами со стороны внешних сил.

Ознакомился президент и с образцами стрелкового оружия и оптических прицелов, часть из которых полностью изготовлена в республике, хотя ствол со ствольной коробкой российского производства, уточнили на предприятии. Все отечественные автоматы и пистолеты прошли испытания в армии и получили положительные отзывы. Оружием также остались довольны и зарубежные заказчики, доложили президенту.

Побывал глава государства и на участке, где, по оценке экспертов, ежегодно выпускают до 20 млн патронов различных калибров. Здесь налажен серийный выпуск патронов для гражданского оружия калибра 9 мм Luger (9х19), 7.62х39, 7.62х54R, в процессе постановки на производство - патроны для боевого оружия калибра 9 мм Makarov и 7.62х39.