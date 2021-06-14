Лукьянов оценил развитие межрегионального сотрудничества с Беларусью

Именно "эффективность и конкретность" лежат в основе горизонтальных межрегиональных связей Союзного государства, которые требуют дальнейшего развития. На этих аспектах сосредоточил свое внимание глава российской дипломатической миссии в Беларуси Евгений Лукьянов в ходе встречи 14 июня со спикером верхней палаты парламента РБ Натальей Кочановой, информирует БЕЛТА.

Конкретизируя журналистам главную тему состоявшегося диалога, посол выделил, прежде всего, "двустороннее сотрудничество, как парламентариев двух стран, так и в целом России и Беларуси". Он с удовлетворением отметил, что в этих вопросах "точки зрения совпали с Натальей Ивановной, - эффективность и конкретность, горизонтальные межрегиональные связи. Это самое ценное, что мы должны не просто сохранить, но и развивать".

По словам высокопоставленного дипломата, и предстоящий форум регионов двух стран, который будет проходить в Москве и Московской области, - яркое тому подтверждение. Отметив, что это уже "не первый форум. Он вошел в регулярный график", Лукьянов выразил общее мнение, что "именно так нужно строить нормальные отношения между странами, людьми, культурами, экономиками".

В основе сотрудничества Беларуси и России, подчеркнул посол, лежат контакты между лидерами двух государств. Во-первых, добавил Лукьянов, "сам по себе контакт лидеров государств важен, нужен и он имеет место". Но самое главное, полагает он, что "после того, как руководители определили общие позиции, всем нам, кто работает на разных направлениях, становится работать легче. Мы знаем четкие договоренности, совместно выраженные намерения".

Правда, сказал он, сложность заключается в том, что исполнять все это надо в срок и качественно. "Вот тут иногда могут быть разные задержки. Но это вполне объяснимо", - с оттенками оптимизма заключил Лукьянов.