McDonald's в ЦАО могут закрыть на 90 суток за нарушение социальной дистанции в заведении

Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Он рассказал: "Сегодня в ходе рейда сотрудниками административно-технической инспекции совместно с сотрудниками полиции было проведено обследование ресторана McDonald's по адресу: улица Мясницкая, дом 30. По результатам обследования были выявлены нарушения указа мэра Москвы 68-УМ о социальном дистанцировании. Представители администрации McDonald's будут приглашены в инспекцию для составления протоколов и дачи пояснений".

Ян Поплавский напомнил, что за выявленные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведению грозит штраф до 300 тыс. рублей, а если будет установлено нанесения вреда здоровью человека - то до 1 млн рублей или грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.