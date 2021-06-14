Мясников спрогнозировал новую волну COVID-19 в ноябре

Главный врач 71-й городской больницы Москвы Александр Мясников считает, что следующая волна коронавируса может прийти осенью.

"Такова природа коронавируса - протекать волнами, после стабилизации на каком-то уровне", - написал врач в своем Telegram-канале. По его мнению, следующая волна будет в ноябре, потом возможно снижение заболеваемости, и через какой-то период новые обострения.

Мясников подчеркивает, что с новым вирусом надо научиться жить. При этом, как уточняет доктор, вирус слишком быстро и часто мутирует, слишком по-разному на него реагируют разные люди, слишком нестойкий иммунитет, слишком вирус непредсказуем.

"Нам каждому нужен свой личный индивидуальный иммунитет. Своя личная защита. Сложится так, что массовой вакцинацией мы прервем распространение вируса волнами - отлично, дай-то Бог! Но давайте ставить более реальные задачи: личная защита каждого! " - подчеркивает Мясников. Лучшая защита, по его мнению, это вакцинация. "Чем старше человек и чем больше у него хронических заболеваний, тем острее вакцина необходима", - уточняет доктор.

Он считает, что тем, кто уже вакцинировался зимой-весной, нужна ревакцинация. Ну и не стоит забывать об уже привычных мерах профилактики.