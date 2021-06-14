Новости

В московском метро погибла девушка 21:16
На Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с дождями 21:13
Патрик Шик признан лучшим игроком матча Чехия - Шотландия 20:52
Футболист "Локомотива" получил первую красную карточку на Евро-2020 20:36
Мясников спрогнозировал новую волну COVID-19 в ноябре 20:32
Евгений Попов: Готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия 20:19
Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро 20:10
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС выросло до 33 19:55
Москвичей предупредили о штрафах за поджог пуха 18:59
Руководители "Спартака" оценили телеграм-канал жены владельца "Спартака" 18:51
В Москву идет 32-градусная жара 18:26
Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 18:16
Установлена причина взрыва на АЗС в Новосибирске 18:12
Польская полиция помогает следить за порядком на Евро-2020 в Петербурге 17:59
Путин прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске 17:58
В "Спартаке" объяснили, почему назначили Виторию главным тренером 17:45
Путин выразил свое отношение к движению Black Lives Matter 17:44
На Ставрополье 15-летний водитель мопеда погиб в ДТП 17:42
Протасевич стал участником пресс-конференции по Ryanair 17:36
В Новосибирске локализовали пожар на АЗС 17:32
Опубликованы кадры с места пожара на АЗС в Новосибирске 17:28
Задержанную в Минске россиянку обвинили в разжигании социальной вражды 17:15
Путин: В России ничего не рухнет, когда сменится президент 17:15
Нескольким магазинам в ТЦ "Афимолл" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19 17:00
При пожаре на новосибирской АЗС пострадали 20 человек 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
14.06.2021 20:32
Рубрика: Общество

Мясников спрогнозировал новую волну COVID-19 в ноябре

Текст: Ольга Игнатова

Главный врач 71-й городской больницы Москвы Александр Мясников считает, что следующая волна коронавируса может прийти осенью.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Почему осложнилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции

"Такова природа коронавируса - протекать волнами, после стабилизации на каком-то уровне", - написал врач в своем Telegram-канале. По его мнению, следующая волна будет в ноябре, потом возможно снижение заболеваемости, и через какой-то период новые обострения.

Мясников подчеркивает, что с новым вирусом надо научиться жить. При этом, как уточняет доктор, вирус слишком быстро и часто мутирует, слишком по-разному на него реагируют разные люди, слишком нестойкий иммунитет, слишком вирус непредсказуем.

"Нам каждому нужен свой личный индивидуальный иммунитет. Своя личная защита. Сложится так, что массовой вакцинацией мы прервем распространение вируса волнами - отлично, дай-то Бог! Но давайте ставить более реальные задачи: личная защита каждого! " - подчеркивает Мясников. Лучшая защита, по его мнению, это вакцинация. "Чем старше человек и чем больше у него хронических заболеваний, тем острее вакцина необходима", - уточняет доктор.

Он считает, что тем, кто уже вакцинировался зимой-весной, нужна ревакцинация. Ну и не стоит забывать об уже привычных мерах профилактики.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

О чем говорил Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC
В СФ назвали паразитическим требование Киева о доле в "Северном потоке-2"
ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
Минобрнауки рекомендует вузам перейти на удаленку
В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима
Бизнес и удаленка: о какой работе мечтают российские студенты
Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию