Минстрой просят заняться похоронной отраслью

В России 20-30% могил на кладбищах - бесхозные, работа "черных" агентов приводит к неконтролируемому росту стоимости ритуальных услуг без улучшения их качества, близкие умерших часто не знают о положенной им от государства помощи, считают в Союзе похоронных организаций и крематориев (СПОК). Этот союз обратился к президенту РФ с просьбой поскорее решить вопрос о регулировании похоронной отрасли.

Организация похорон должна быть в ведении губернаторов, а за развитие отрасли в целом должен отвечать минстрой, считает президент СПОК, руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета минстроя Павел Кодыш. Между тем в начале июня министерство представило проект постановления о включении в свои полномочия регулирование похоронного дела. Документ разработан во исполнение поручения, данного еще в 2017 году Дмитрием Козаком, на тот момент вице-премьером. "Минстрой в 2014 году был определен ответственным министерством за реформу похоронной отрасли, но изменения в положение о министерстве так и не были внесены, - говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. - Поэтому на федеральном уровне нет ведомства, которое бы целенаправленно занималось реформированием этой отрасли". Муниципалитетам не удается наладить контроль за этой сферой, считает Кодыш. Минстрой не ответил на запрос "РГ".

Ежегодно в стране в среднем уходит из жизни около 2 млн человек, оборот неучтенного рынка ритуальных услуг - 120-150 млрд рублей. Насчитывается более 80 тысяч кладбищ, не считая заброшенные и забытые погосты, но, по экспертной оценке, среднегодовая потребность под новые погребения - 250-300 га. Не налажено информирование граждан о гарантированных государством бесплатных услугах по погребению и выплате пособия на погребение, этими услугами пользуются не более 20% родственников. Требования к качеству услуг отличаются даже в пределах одного региона - в одних муниципалитетах применяют гробы, обитые тканью, в других необитые, в третьих - из неструганых досок. Отсутствие внимания к похоронному делу со стороны государства дает возможность работать в этой сфере фирмам-однодневкам, отмечала ранее комиссия по вопросам похоронного дела при минстрое.

На этом рынке не должно быть цинизма, когда, например, тело умершего еще не успели забрать из морга, а родственникам уже начинают названивать с предложениями забронировать ритуальный зал, говорит Склянчук. В первую очередь нужно навести порядок с обращением персональных данных в этой сфере, считает он. "Принятие закона или определение ответственного министерства не может быть самоцелью, важнее понять, как государство может помочь людям пережить горе от смерти близкого человека и достойно проводить его в последний путь", - заключает Склянчук.