На Украине президентский полк принял участие в похоронах эсэсовца

На Украине бывшего члена ОУН-УПА и дивизии СС "Галичина" (обе организации запрещены в РФ) Ореста Васкула похоронили с президентскими почестями. И это не речевой оборот. В церемонии прощания принял участие почетный караул президентского полка имени Богдана Хмельницкого.

Как рассказал депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский, отпевание прошло в Михайловском соборе Киева. Парламентария заинтересовало, кто отправил на это мероприятие президентский полк после того, как в офисе главы Украины Владимира Зеленского раскритиковали нацистский марш, устроенный в конце апреля в украинской столице. А вот откуда поступил запрос на присутствие почетного караула уже известно. По данным Бажанского, его направил скандально известный Институт национальной памяти Украины. "Согласитесь, если президентский полк отправляют на почетные похороны эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим?" - отметил депутат. "Должен сказать, что не каждого эсэсовца хоронят при участии президентского полка и со склоненными государственными флагами Украины... А как еще, простите, вы представляли себе 80-й юбилей Великой Отечественной войны, унесшей 27 миллионов жизней?" - добавил Бужанский.

Известный украинский журналист Анатолий Шарий задал животрепещущий вопрос, можно ли считать участие президентского полка в похоронах члена дивизии СС официальным признанием нацизма как идеологии государства. Впрочем, никаких вменяемых объяснений по поводу скандальных подробностей похорон нацистского преступника из окружения Зеленского не последовало.