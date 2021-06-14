Названы финалисты школьной лиги инженерного чемпионата

Подведены итоги соревнования Школьной лиги международного инженерного чемпионата "CASE-IN". Победителями стали 29 школьников из семи российских регионов.

Чемпионат "CASE-IN" - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов. Финальные соревнования прошли в онлайн-формате. Всего в Школьной лиге этого сезона приняли участие около 800 школьников 3-10 классов.

"Ребята из 3-5 классов соревновались в конкурсе рисунков, а школьники 6-8 классов создавали макеты устройств или сооружений, имеющих отношение к топливно-энергетическим комплексам атомной промышленности", - рассказал основатель и сопредседатель "CASE-IN" Артем Королев.

Старшеклассникам пришлось сложнее: ни рисунков, ни макетов. На заключительном этапе нужно было защитить свои решения кейса "Секреты устойчивого развития Амурской области". Все серьезно: ребята оценивали влияние реального проекта - строящегося Амурского газохимического комплекса - на социальное развитие, экономику и экологию региона.

В целом, дистанционный формат Школьной лиги позволил принять участие в соревнованиях ребятам из 59 регионов. Всех призеров и чемпионов из старших классов ждут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в лучшие технические вузы России. Победителям и призерам младших и средних классов вручили приглашения на профильные смены в детском летнем лагере.