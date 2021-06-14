Названы ранние признаки ревматоидного артрита

Специалисты отмечают симптомы, которые могут свидетельствовать о начале развития ревматоидного артрита.

Как пишет Еxpress, возможные признаки начинающегося заболевания не следует игнорировать, чтобы иметь возможность раньше обратиться за медицинской помощью. В частности, ранними симптомами ревматоидного артрита могут быть чувство усталости, связанное с реакцией организма на воспаление в суставах, повышение температуры, потеря веса, болезненность и скованность в одном или двух небольших суставах.

Также следует обратить внимание на отек и покраснение суставов. О воспалительном процессе может свидетельствовать и ощущение тепла в области суставов. Уменьшение диапазона движения в суставе и разница между суставами - тоже тревожные признаки.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.