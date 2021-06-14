Названы ранние симптомы надвигающегося слабоумия

Специалисты из британской благотворительной организации Alzheimer's Research описали пять признаков, которые указывают на возможное развитие деменции в возрасте от 40 лет.

Как пишет Daily Expres, раннюю деменцию не всегда удается легко распознать. Тем не менее предлагается обратить внимание на определенные особенности, которые могут указывать на этот недуг.

Пациент, в частности, может столкнуться с проблемами зрения: у него возникают затруднения с оценкой расстояния и скорости, а также с распознаванием объектов. Еще один тревожный признак, который может свидетельствовать о раннем начале болезни Альцгеймера - это изменение личности и поведения. Поначалу они могут быть не очень заметными и выражаться в плохом настроении, раздражительности, неуверенности в себе, проявлении меньшего интереса к любимым занятиям.

Депрессия и тревога - еще один повод обратиться к специалисту. Кроме того, люди с нарушенной мозговой деятельностью могут путаться в незнакомых ситуациях, терять чувство места и времени. Потеря памяти тоже является проблемой. Как отмечают специалисты, речь идет, например, о забывание сообщений или недавних событий, а также о повторяющихся вопросах.

В исследовании говорится, что в большинстве случаев причины развития недуга до сих пор не выяснены до конца. Специалисты считают, что они могут быть связаны с сочетанием определенного образа жизни и генетической предрасположенности. К факторам риска раннего развития болезни Альцгеймера относят курение, употребление алкоголя, сидячий образ жизни, нездоровое питание, высокий уровень холестерина и сахара в крови.