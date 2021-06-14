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Рубрика: Общество

Названы ранние симптомы надвигающегося слабоумия

Текст: Михаил Русин

Специалисты из британской благотворительной организации Alzheimer's Research описали пять признаков, которые указывают на возможное развитие деменции в возрасте от 40 лет.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Как пишет Daily Expres, раннюю деменцию не всегда удается легко распознать. Тем не менее предлагается обратить внимание на определенные особенности, которые могут указывать на этот недуг.

Пациент, в частности, может столкнуться с проблемами зрения: у него возникают затруднения с оценкой расстояния и скорости, а также с распознаванием объектов. Еще один тревожный признак, который может свидетельствовать о раннем начале болезни Альцгеймера - это изменение личности и поведения. Поначалу они могут быть не очень заметными и выражаться в плохом настроении, раздражительности, неуверенности в себе, проявлении меньшего интереса к любимым занятиям.

Депрессия и тревога - еще один повод обратиться к специалисту. Кроме того, люди с нарушенной мозговой деятельностью могут путаться в незнакомых ситуациях, терять чувство места и времени. Потеря памяти тоже является проблемой. Как отмечают специалисты, речь идет, например, о забывание сообщений или недавних событий, а также о повторяющихся вопросах.

В исследовании говорится, что в большинстве случаев причины развития недуга до сих пор не выяснены до конца. Специалисты считают, что они могут быть связаны с сочетанием определенного образа жизни и генетической предрасположенности. К факторам риска раннего развития болезни Альцгеймера относят курение, употребление алкоголя, сидячий образ жизни, нездоровое питание, высокий уровень холестерина и сахара в крови.

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