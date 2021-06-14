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14.06.2021 19:18
Рубрика: Власть

Завещанию верить

Новые нормы позволят сократить число споров из-за наследства
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рекомендовал гражданам обращаться к нотариусу для оформления завещания. Это позволит избавить наследников от долгих и утомительных споров.

Заявление прозвучало в ходе специальной пресс-конференции, посвященной завершающейся реформе наследственного права. Собственно, она практически закончена, осталось внести последний штрих: принять закон о личных фондах, который позволит состоятельным гражданам еще при жизни отладить работу бизнеса так, как он будет работать и после их смерти.

Фото: Сергей Михеев
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У простых же граждан уже сегодня масса возможностей сделать последние распоряжения. Можно оформить завещание или составить наследственный договор. Как пояснил Павел Крашенинников, в наследственном договоре можно указать условия получения наследниками имущества. Например, содержать родственника или финансировать какой-то проект. При этом человек до конца дней остается собственником и может распоряжаться своим имуществом.

Можно никуда не ходить и ничего не писать, это тоже выбор. Тогда имущество будет распределено между наследниками по правилам, установленным законом. Еще вариант, о котором мало кто знает, это самому написать завещание и заклеить в конверте. Это так называемое закрытое завещание. Но оно не дает никаких гарантий. Недовольные наследники либо оспорят его, либо выбросят в корзину при удобном случае.

Надежнее всего - обратиться к нотариусу. Нотариальный акт обладает повышенной доказательной силой. Что написано и припечатано, просто так уже не отменить. При этом Павел Крашенинников рекомендовал гражданам при составлении завещания не отказываться от видеофиксации. Раньше бичом судебной практики была так называемая посмертная экспертиза: психиатры по просьбам недовольных наследников признавали уже умерших людей недееспособными, мол, перед смертью, как раз в момент написания завещания, человек сошел с ума. Видимо, психиатров в вузах обучают каким-то азам ясновидения. Сложно поверить, что можно задним числом по рассказам свидетелей ( к тому же - заинтересованных выставить покойника сумасшедшим) поставить объективный диагноз. Тем не менее суды принимали такие заключения.

С недавних пор при составлении завещаний стала применяться видеофиксация. Как рассказывают эксперты, на практике это привело к тому, что многие наследники отказываются от исков. Нелегко доказать, что ваш отец выжил из ума и был марионеткой в руках, скажем, алчной племянницы, когда есть запись, где он твердым голосом диктует завещание. Как сообщил Павел Крашенинников, сегодня уже 20 процентов наследств распределяются именно по завещанию.

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