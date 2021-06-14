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14.06.2021 00:17
Рубрика: Общество

Опрос: Врачи говорят о недостатке медработников в стационарах

Текст: Ирина Невинная
В медучреждениях не хватает врачей, считает две трети (67,5%) участников опроса, проведенного среди российских медиков сервисом дистанционного обучения Vrachu.ru. Примерно столько же (64%) указали на неукомплектованность стационаров средним медперсоналом.

По итогам анкетирования, немногим меньше половины участников (44,5%) сообщили, что в их лечебном учреждении "ощущается некоторая нехватка врачей". А каждый пятый заявил, что налицо "большой некомплект, и приходится работать за двоих-троих". Похожая ситуация и с наличием медсестер. Об их нехватке говорят 47,5% опрошенных. О большом некомплекте заявляют 16,6%.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Куда лучше ситуация со свободными местами для приема коронавирусных больных. О том, что в их регионе довольно много свободных ковидных коек, сообщили 45,3%. "Места есть, но их немного", - ответили 43,6%. 8,4% заявили, что коек почти нет. О том, что мест совсем нет, сообщили лишь 2,3%.

По поводу оснащенности своей клиники более половины (50,4%) участвовавших в опросе медработников сообщили, что в их медицинском учреждении всего хватает. О проблемах с обеспечением лекарственными препаратами рассказали 32% участников. О проблемах с обеспечением средствами индивидуальной защиты - 11,2%.

"Как мы видим, участники опроса указали, что в некоторых регионах остаются проблемы с местами для приема коронавирусных больных. Кроме этого, ощущается нехватка медперсонала. Также половина опрошенных сообщили о недостаточном обеспечении их медучреждений лекарственными препаратами и СИЗ. Мы надеемся, что наш опрос поможет более объективно оценить текущую ситуацию, привлечь внимание к слабым местам в системе российского здравоохранения - с тем, чтобы можно было сконцентрировать усилия на их решении", -пояснил "Российской газете" генеральный директор сервиса Vrachu.ru Игорь Степанюков.

Опрос проводился путем анонимного анкетирования врачей медицинских учреждений России 28 мая - 7 июня. В нем приняли участие 1929 человек из разных регионов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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