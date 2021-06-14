От чего стоит застраховаться перед турпоездкой в 2021 году

После спада пандемии коронавируса для туристов постепенно открывается все больше зарубежных направлений, но еще по-прежнему остается много рисков. Какие из них стоит застраховать в первую очередь, рассказала "РГ" руководитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.

Пока еще сохраняется угроза заражения коронавирусом, потому актуально медицинское страхование в турпоездке. В ситуации пандемии страховые компании согласованно приняли решение еще в прошлом году о том, что заболевание COVID-19 также будет покрываться общей медстраховкой, и никаких исключений не будет. Для страховщиков коронавирус - один из видов опасных заболеваний, поясняет Алчеева.

В России медстраховка работает вместе с обязательным медицинским страхованием (ОМС). Если турист заболел во время путешествия, он будет лечиться по ОМС. Но пациента нужно также доставить домой, потребуется покупать новый билет. Если пациент на носилках, нужно будет организовать транспортировку. Подобные риски не покрываются полисом ОМС, их покроет туристическая медстраховка.

Кроме того, есть много расширенных программ туристического страхования. Они могут покрывать такие риски, как, например, вынужденное нахождение путешественника на карантине в поездке. Возвращение в этом случае будет проходить не за счет туриста, а за счет страховой компании. Это может быть особенно важно для зарубежных стран. Оплачивать нахождение туристов на карантине готовы только в некоторых странах, эти условия стоит уточнять у туроператора.

Самой важной в современной ситуации стала страховка от невыезда, говорит эксперт. "Сейчас это бестселлер", - указывает Алчеева. Если у туриста оказывается положительным ПЦР-тест, его не пускают в поездку. "Турист получает медицинскую справку, и это объективная причина, по которой страховщик компенсирует расходы, связанные с отказом от поездки, не важно за рубеж или по России", - поясняет эксперт.