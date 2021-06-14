Приложение "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным уже 1 июля для стран ЕАЭС, тогда же заработает единая база вакансий "Работа без границ". Об этом, а также о восстановлении транспортного сообщения в Закавказье в интервью "Российской газете" рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Алексей Логвинович, когда использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" при въезде в ЕАЭС и при пересечении границ государства внутри Союза станет обязательным?

Алексей Оверчук: Оперштаб поддержал предложение о том, чтобы переходить на обязательность использования приложения при въезде в Россию. Планируем, что страны Евразийского экономического союза перейдут на этот формат с 1 июля, государства - члены СНГ - примерно с 1 сентября. Своих коллег в ЕАЭС мы начали информировать об этом еще в апреле, и они также готовились. Благодаря мобильному приложению для граждан всех государств - членов Союза вернулась возможность въезда в Россию, а обязательность его использования позволит охватить основные потоки въезжающих и тем самым снизить риск проникновения вируса на нашу территорию.

Со странами, не входящими в ЕАЭС и СНГ, также ведется работа. МИД России вместе с Роспотребнадзором и Евразийским банком развития проводили брифинг для иностранных послов, где знакомили их с этим приложением. Предлагали другим странам присоединиться, интерес с их стороны есть.

Буквально на днях к приложению подключился Таджикистан, не входящий в ЕАЭС. Так что к системе сегодня уже подключены шесть стран. Будет хорошо, если к этой цифровой платформе будут присоединяться другие страны мира, не только из нашего региона.

Как возникла идея приложения?

Алексей Оверчук: Пандемия вынудила правительства многих стран ограничить перемещение людей через границы. В марте 2020 года принимались решения, которые были нацелены прежде всего на защиту здоровья граждан. Введение ограничений почти полностью прекратило движение людей между странами ЕАЭС, а также в пределах Союзного государства России и Беларуси. Миллионы людей потеряли возможность ездить на отдых или в целях лечения, навещать своих близких и родственников, учиться и работать. Для таких близких стран, как наши, это было особенно болезненно.

Цифровой сертификат - это не пустая бумажка, с которой сегодня многие ездят и которую можно где угодно напечатать

Требовалось решение, которое бы позволило вернуть прозрачность границ для граждан государств - членов ЕАЭС, но при этом снизить риск проникновения вируса на нашу территорию. Им стала цифровая платформа с мобильным приложением "Путешествую без COVID-19", разработанная Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития.

Приложение работает в привычной всем среде. Загружаете его на мобильник, смотрите, из какой в какую страну хотите поехать. В приложении на карте видны присоединившиеся к цифровой платформе лаборатории, где можно сдать ПЦР-тест. Можете выбрать удобную для себя, прийти и сдать тест. Лаборатория через платформу отправляет - если вы не носитель вируса - в ваш мобильник зеленый QR-код. При въезде в Россию он признается нашими компетентными органами.

Если лаборатория в системе, то проверяющие органы понимают, что она отвечает требованиям соответствующих органов других стран. "Путешествую без COVID-19" - доверенная среда, которая дает лучшие гарантии того, что человек действительно сделал ПЦР-тест по всем правилам. Сама цифровая платформа является гарантией того, что цифровой сертификат - это не пустая бумажка, с которой сегодня многие ездят. Бумажные справки можно где угодно напечатать и как угодно, и никто никогда не проверит, что это такое и правда ли это. Разработанная и внедренная система позволяет эти риски снизить.

Чувствительный вопрос для всех стран - пересекают ли границу персональные данные?

Алексей Оверчук: Уникальность разработанной технологии в том, что персональные данные границы не пересекают.

Вы спокойно отправляетесь с зеленым QR-кодом в другую страну, признающую приложение. Предъявляете QR-код - вас пускают в страну. Это удобно для человека и проверяющих органов и вместе с тем дает гарантию, что на момент сдачи теста въезжающий не был носителем вируса.

Вначале приложение опробовали делегаты Первого Евразийского конгресса в декабре 2020-го. Затем с февраля 2021 года приложение тестировалось гражданами государств - членов ЕАЭС, въезжавшими на территорию России из Армении и Белоруссии. Далее к платформе подключились Киргизия и совсем недавно Казахстан.

Планируется ли дальнейшее развитие приложения?

Алексей Оверчук: Во-первых, во всех странах необходимо увеличивать количество подключенных лабораторий и пунктов забора биоматериала. Чем больше в каждой из наших стран будет точек подключения, где можно сдать тесты, тем удобнее эта система будет для людей. В России к цифровой платформе подсоединены около 840 лабораторий и пунктов отбора биоматериала, которые широко представлены во многих регионах страны.

Цифровые технологии позволяют убрать посредников из процесса, чтобы не было сюрпризов, когда человек приезжает, а ему въезд в страну ограничен

Во-вторых, следует расширять географию применения приложения. Люди будут лучше защищены от коронавируса, если большее количество стран мира его признает. Кстати, приложением начинают пользоваться и авиакомпании. В совокупности эти усилия приведут к расширению доверенной среды и снизят риски трансграничного перемещения инфекции в мире. Разработчики платформы и приложения к такой работе готовы. От этого выиграют люди, которые смогут более свободно перемещаться между странами, а также все участники системы.

В нее может быть заложено много дополнительных функций, удобных для людей. Например, когда система создавалась, возник вопрос: человек сдал ПЦР-тест, он здоров, приехал к нам и может уже у нас заразиться и заболеть. Поэтому сегодня в приложении есть возможность купить страховку на случай заболевания COVID-19, которая будет признаваться в России. Таким образом, приложение создает дополнительный уровень защиты для общества и человека, который сможет безболезненно для себя воспользоваться системой нашего медицинского обеспечения, а не прятаться от врачей и создавать угрозу для окружающих. Также обсуждается вопрос о возможности отражения в приложении сведений о вакцинации.

Еще до приезда в Россию трудовые мигранты смогут оформить все документы через приложение. Фото: Сергей Куксин/РГ

Это такой цифровой ковидный паспорт?

Алексей Оверчук: Ни в коем случае. Это цифровой сертификат о том, что вы на момент сдачи ПЦР-теста не были носителем вируса, такая цифровая справка и дополнительные сервисы, которые могут быть полезны путешествующему. Мы знаем, что справка сгенерирована в доверенной среде и обеспечивает большую степень защищенности и безопасности.

Какие проекты в сфере цифровизации могут быть реализованы в ЕАЭС в ближайшее время? Например, цифровая таможня, когда все таможенные операции уйдут в электронный формат.

Алексей Оверчук: Вопросы цифровизации интеграционных процессов в ЕАЭС играют важнейшую роль. Без использования цифровых технологий и платформенных решений невозможно в полной мере реализовать четыре свободы, которые были провозглашены при создании нашего Союза. Речь идет о свободе перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Люди и бизнес привык­ли работать в цифровой среде и ждут от своих правительств именно таких решений.

Создание цифровых платформ, поддерживающих эти четыре свободы, обеспечит более комфортные условия для жизни людей и ведения бизнеса в государствах - членах ЕАЭС. Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" - это лишь один из примеров реализации такого подхода. В настоящее время разрабатывается целая линейка клиентоцентричных цифровых решений, которые позволят всем лучше почувствовать преимущества нашего интеграционного объединения.

Цифровая таможня - это важнейший элемент обеспечения свободы перемещения товаров в рамках ЕАЭС. Интеграционные процессы в таможенной сфере продвинулись гораздо дальше, чем в остальных сферах государственного администрирования. Тем не менее для Союза это критичный вопрос, потому что все процессы должны быть унифицированы.

У нас есть единый Таможенный кодекс. Несмотря на это, системы администрирования все равно разные, что создает проблемы для беспрепятственного перемещения товаров внутри Союза. Методологии, подходы и информационный обмен между различными таможенными службами нуждаются в усовершенствовании. Когда системы администрирования будут унифицированы, можно будет говорить, что внешний контур ЕАЭС действительно имеет общую таможенную границу.

Кроме того, мы активно прорабатываем вопросы использования навигационных пломб, которые дают нам возможность отследить, какой груз, откуда и куда едет, где он находится в конкретный момент. Это значительно упростит прохождение товаров по территории стран Союза, особенно транзитных.

Уже начинаем использовать навигационные пломбы при движении товаров с востока страны на запад, в Европу. Это удобно, потому что нет необходимости вскрывать и проверять груз. Появляется среда доверия, а груз может гораздо быстрее дойти до получателя.

Аналогично отрабатываем вопросы использования навигационных пломб при движении товаров из Армении в Россию. Между нами лежит Грузия, и здесь тоже удобно было бы иметь навигационные пломбы, чтобы соответствующие службы понимали, что везется, кем и куда. На площадке ЕАЭС эти вопросы активно обсуждаем.

Российская таможня подает пример совершенствования обслуживания клиентских потоков. Скорость выпуска грузов у нас очень высокая, а система управления рисками позволяет быстро принимать решения. Уже сейчас полностью автоматически российская таможня выпускает около 40% от всех экспортных и 20% от всех импортных деклараций. В этом случае срок выпуска составляет около 5 минут.

А таможни других стран?

Алексей Оверчук: В отношении других стран нас интересует унификация требований к ведению статистической отчетности в ЕАЭС, налаживание эффективного информационного обмена, получение определенных статистических показателей, данных об отправителях и получателях грузов, обеспечение достоверного учета и контро­ля за перемещением товаров во взаимной торговле, унификация таможенного и налогового законодательства, профилей рисков и методов работы. Ведем переговоры с коллегами и в последнее время находим все больше понимания. Унификация требований и повышение уровня прозрачности в этой сфере будут способствовать созданию свободных условий для перемещения товаров между нашими странами.

С 1 июля в ЕАЭС заработает единая база вакансий "Работа без границ". Она будет учитывать миграционные потоки внутри Союза?

Алексей Оверчук: База вакансий создана с целью облегчения поиска работы в странах Союза и создания лучших условий для перемещения рабочей силы в пределах ЕАЭС. Граждане государств - членов Союза смогут свободно выбирать работу, видеть, какие вакансии есть в других странах или у себя дома, а работодатели - публиковать эти вакансии. Появляется удобный ресурс для того, чтобы искать и находить работу.

Но мы пошли дальше и здесь являемся локомотивом для других стран ЕАЭС. Поставили задачу сделать такую цифровую платформу и удобное мобильное приложение, которые позволят отразить клиентский путь человека, решившего переехать и работать в нашей стране. Планируем, что в начале 2022 года эта система начнет приносить пользу людям. Также ожидаем, что своим примером подтолкнем другие государства - члены ЕАЭС к цифровизации аналогичных клиентских путей в своих странах.

О чем речь?

Алексей Оверчук: Идея этого мобильного приложения отталкивается от обычной жизненной ситуации. Если человек собрался переехать в другую страну, ему нужно знать, куда он едет, где будет работать, где будет жить. Для этого необходимо взаимодействовать с компетентными органами другого государства, получать документы, оформлять страховки, искать жилье, устраиваться на работу. Сегодня это часто происходит через родственников, знакомых, каких-то посредников, не всегда чистых на руку личностей, которые подвязаются помочь решить миграционные вопросы и часто только вредят. Цифровые технологии позволяют убрать посредников из процесса, чтобы не было сюрпризов, когда человек приезжает и отдает свой паспорт на пограничном контроле, а ему говорят: "Извините, вам въезд в страну ограничен". Мы собираемся сделать так, чтобы приложение позволяло человеку, не покидая своей страны, понять, ограничен для него въезд в страну или нет.

Приложение будет подключаться не только к вакансиям в рамках совместного проекта Евразийской экономической комиссии и Минтруда России, но и к другим информационным ресурсам, содержащим сведения о вакансиях на всем пространстве ЕАЭС. Оно будет помогать человеку выходить на контакт с работодателем еще до переезда. Если человек еще у нас не работал, у него нет ни ИНН, ни СНИЛС, мы сделаем так, чтобы он мог получить их еще до пересечения границы.

Весь пакет документов, необходимый человеку, который собирается переехать, поможем ему сделать напрямую, без посредников и не предусмотренных законом выплат кому бы то ни было. И все это в среде привычного мобильного приложения. Когда человек пересекает границу, появляется информация о том, что он к нам приехал, и становится известно, что у него есть место работы. Данные о том, что человек получает зарплату и платит налоги, уходят от работодателя в Федеральную налоговую службу. Создается удобная среда и для человека, и для органов государственной власти. Все понимают, что происходит, - человек чувствует себя защищенным.

При этом со временем мы хотим сделать так, чтобы эти электронные документы признавались. Если, условно говоря, на улице остановили и спрашивают документы, он может всегда показать телефон и сказать: "Я здесь нахожусь легально".

Будет прослеживаться путь мигранта? Условно говоря, человек зарегистрируется на одно место работы, потом сменит его и выпадет из системы?

Алексей Оверчук: Как всегда, при разработке любого цифрового решения мы ставим в центр потребности человека и уже от этого выстраиваем его клиентский путь, который реализуется в привычной для всех нас среде мобильного приложения. Человек всегда ищет, где лучше, и если появляется возможность улучшить условия работы, то проблем у него возникать не должно. Если человек поменял работу, то на новом месте он начинает получать зарплату и платить налоги. Это должно быть известно соответствующим компетентным органам в результате межведомственного информационного обмена, а не потому, что человеку пришлось куда-то идти, стоять в очереди и писать заявление. Если уехал домой, то тоже будет понятно, что он выбыл. Все должно быть прозрачно и удобно для людей, в первую очередь для граждан государств - членов ЕАЭС. Ведь именно для этого и создавался наш Союз.

Ключевой вопрос

Какие инфраструктурные проекты могут быть реализованы в ближайшее время с Арменией и Азербайджаном в сфере транспорта?

Алексей Оверчук: При наличии доброй воли в Закавказье будет разблокировано транспортное сообщение, начнет развиваться торговля, экономики обеих стран получат мощный новый импульс для развития, и у людей улучшится жизнь. Важно, что такая добрая воля есть. На основе совместного трехстороннего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина была создана трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, которой поручено заниматься разблокированием экономических и транспортных связей в регионе.

С самого начала с коллегами мы договорились, что избираем подход, основанный на здравом смысле. Отношения между Азербайджаном и Арменией очень сложные, многослойные, уходят глубоко в историю. Многие перенесли страшное горе, покинули родные места, потеряли самых близких людей. Об этом всегда будет храниться память. Сегодня важно сделать так, чтобы беда опять не вернулась в дома людей, а для этого нужно залечивать раны, учиться говорить друг с другом и вместе работать над созданием общего мирного будущего.

Реальность в том, что эти близкие и дружественные нам народы были, есть и будут соседями. Живущие там люди хотят мирно жить, растить детей и радоваться внукам. Все участники переговоров о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе исходят именно из этого. Все хотят построить лучшую жизнь для своих народов. Россия им в этом помогает.

Заочно переговоры на вице-премьерском уровне начались в январе 2021 года, и за "круглый стол" переговоров три делегации сели 30 января. Никогда ранее такие вопросы предметно на таком уровне между Азербайджаном и Арменией не обсуждались. От момента подписания трехстороннего заявления глав наших государств от 9 ноября 2021 года и завершения сорокачетырехдневной осенней войны, и до начала переговоров прошло всего чуть более двух месяцев. В истории мало примеров, когда воевавшие стороны через такой короткий промежуток времени садились бы за стол переговоров с задачей разблокирования транспортного сообщения и создания условий для развития экономик своих стран. Все это делает формат переговоров особенным и подчеркивает стремление участников найти решение задачи, поставленной главами государств.

С самого начала было важно найти отправную точку. Весь предшествующий исторический опыт взаимоотношений этих двух стран такой опоры не давал, но стремление ее найти буквально витало в воздухе. Никто не хотел, чтобы переговоры завершились, не успев начаться.

Такой подход позволил перейти к обсуждению всех возможных железнодорожных и автомобильных маршрутов между двумя странами. Рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении. При этом одновременно решаются задачи начала движения из Армении в Россию через территорию Азербайджана или из Армении и России в Иран через Нахичевань. Кроме этого, у Армении может появиться возможность использования азербайджанских портов на Каспийском море для транспортировки грузов в страны Центральной Азии и из стран Центральной Азии в Армению.

В рамках трехсторонней рабочей группы идет предметный разговор о деблокировании региона. Ключом к решению этой задачи является деблокирование Армении, которая с момента обретения независимости фактически является заблокированной страной.

Как известно, у Армении нет собственного выхода к морю. У Армении очень сложные исторические отношения с Турцией и Азербайджаном, и ее границы с этими странами заблокированы. У Армении есть небольшой отрезок сухопутной границы с Ираном, но там сложный рельеф и плохие дороги, которые препятствуют полноценному транспортному сообщению. Кроме того, сам Иран испытывает на себе ограничительные меры, что также сказывается на ситуации.

Возможность осуществлять транспортное сообщение с внешним миром у Армении есть только через Грузию, где есть выход к морским портам и международный пункт пропуска Верхний Ларс - единственный сухопутный маршрут в Россию. Этот автомобильный переход имеет ограниченную пропускную способность и по несколько недель в году бывает закрыт для движения транспорта по погодным условиям. Там скапливаются сотни грузовиков, которые стоят и ждут, когда откроется дорога, возобновится движение и можно будет везти грузы в Россию или из нее.

Это бутылочное горлышко сдерживает экономическое развитие, оказывает негативное влияние на миграционные процессы и не позволяет Армении в полной мере раскрыть свой потенциал и превратиться в процветающую страну.

Снятие транспортной блокады в регионе важно для России, ЕАЭС и всех соседних стран. При этом Армения превратится не только в важнейший международный транспортный узел, связывающий иранские порты Персидского залива с черноморскими портами, а также российскими портами на Балтике и Тихом океане, но и сможет приступить к наращиванию собственного производства, так как появится доступ к новым рынкам сбыта, а факторы, сдерживающие возможности вывоза продукции из страны, уйдут в прошлое. В современной истории такие возможности еще никогда не открывались, и, несомненно, в этой новой конфигурации основными бенефициарами будут Азербайджан и Армения. Россия в этом помогает им и всем остальным странам региона.

В рамках рабочей группы были исследованы все возможные железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие Азербайджан и Армению. Весной в приграничных районах этих стран работали российские эксперты минтранса, Росавтодора и РЖД. Они обследовали каждую автомобильную и железную дорогу, оценили возможности осуществления коммерческих перевозок между двумя странами. Было оценено состояние дорожных покрытий, железнодорожных путей, мостов, труб, которые лежат под дорогами. К сожалению, почти все возможные маршруты пришли в негодность, и восстановление транспортного сообщения требует серьезных инвестиций. По итогам этой экспертной работы стороны смогли наметить дальнейшие шаги для деблокировки транспортного сообщения.

Большой пласт работы также связан с правовыми вопросами. Между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений, нет пунктов пропуска, таможен, всего того, что обычно бывает между соседними странами. В течение последних 30 лет и Азербайджан, и Армения делали все, чтобы движение между ними было невозможно. Эти накопившиеся наболевшие проблемы нужно решать. Ведется инвентаризация всех международных нормативных правовых актов. Прежде всего это касается СНГ, потому что и Армения, и Азербайджан в него входят. Так сложилось, что каждый раз, когда подписываются какие-то многосторонние соглашения, представители Армении и Азербайджана делают в отношении друг друга оговорки, исключающие распространение действия этих соглашений на противоположенную сторону. Такого рода оговорки, мешающие осуществлению транспортного сообщения между двумя странами, должны быть сняты.

Более тридцати лет госаппараты двух стран системно работали друг против друга, и теперь им необходимо искать развязки и находить компромиссы. Людям это тяжело, так как на них лежит груз всей предшествующей жизни и истории взаимоотношений между их странами.

Когда все эти решения будут найдены, а Азербайджан и Армения решат, что они готовы их осуществить, то можно будет приступить к восстановлению дорог и после этого возобновить транспортное сообщение. Главное - видеть хорошее будущее, и, конечно же, важно, чтобы никто сейчас не предпринимал шагов, еще более осложняющих эти и так непростые отношения.

Справка "РГ"

Мобильное приложение и платформа "Путешествую без COVID-19" позволяют получать информацию из сети присоединившихся к системе лабораторий и подтверждать отсутствие COVID-19 у граждан государств ЕАЭС при пересечении границ России.