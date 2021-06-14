Паевые фонды: доходность, налоги, как купить, в чем плюсы

В отличие от других стран в России большинство людей на бирже сами выбирают ценные бумаги, а недостаток знаний обычно компенсируют интуицией: почему бы не купить акции магазина, раз он у дома или банка, раз ты и так его клиент?

Это экшен, азарт, что не исключает заработка. Но если нужно только накопить на старость, на дом или на приданое детям, то более надежный и простой способ для начинающих - паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

Вот как это работает: управляющая компания (УК) регистрирует фонд, покупает в него разные акции, облигации, а может, и другие активы, а инвестор, приобретая пай ПИФа, становится обладателем их доли. В России ПИФы не предполагают каких-либо текущих выплат владельцам паев вроде дивидендов и купонов, заработать инвестор может, продав свою долю по более высокой цене. УК отслеживает изменения на рынке и периодически увеличивает и уменьшает долю тех или иных бумаг в составе фонда. От выбранной ею стратегии зависит цена пая.

Как и у любого финансового инструмента, у ПИФов есть не только плюсы, но и минусы.

Профессиональное управление

Пайщику ПИФов не приходится постоянно выбирать, куда вкладывать, не нужно читать аналитику и новости, а затем на свой страх и риск продавать или покупать. Всем этим занимаются профессионалы. Инвестору остается внимательно выбрать ПИФ - изучить его декларацию, в которой прописывается, куда может вложить средства управляющая компания и в каких долях, посмотреть на историю доходности за 3-5 лет и комиссии, рекомендует директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Выбрать бывает непросто, ПИФов множество на любой вкус. Начинающим стоит с осторожностью относиться к специализированным фондам, особенно фондам, ориентированным на "горячие" сектора, IPO, SPAC и т.д. Лучше выбирать в портфель хорошо управляемые фонды широкого рынка, которые инвестируют в компании разных отраслей.

Доступность

Стоимость пая обычно начинается от 1000 рублей, купить его можно через приложение банка или брокера (а не только в управляющей компании) точно так же, как и акции и облигации, - буквально в два клика. Можно покупать на индивидуальный инвестиционный счет, это дает приятный бонус в виде налогового вычета в размере до 52 тыс. рублей в год.

Высокая потенциальная доходность

Большинство фондов на длинном горизонте (больше трех лет) опережают результаты банковских депозитов. И, как правило, достигают лучших показателей по сравнению с самостоятельным управлением, говорит директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков. Но даже консервативные фонды (фонды облигаций) на коротком горизонте могут показывать убыток в отличие от банковского депозита или же отставать от рынка.

Агрессивные фонды (фонды акций) могут снижаться в стоимости на десятки процентов, вызывая стресс у инвестора и импульсивное желание избавиться от этого актива, пусть и себе в убыток. "Таблеткой" от этого минуса являются спокойствие и длительный срок инвестирования - как минимум на 1 год для фондов облигаций, как минимум 3 года для фондов акций, говорит Виталий Исаков. Если же до достижения вашей цели осталось меньше года, стоит обратить внимание на депозиты, приносящие гарантированный доход, рекомендует Вениамин Каганов.

Низкие издержки и льготы по налогам

Не надо платить комиссии брокеру при каждой операции на бирже, не нужно уплачивать НДФЛ при росте цены пая. Все дивиденды и купонный доход остаются в составе фонда, увеличивая стоимость пая, платить налог с них не нужно. Налог платится только при погашении паев (когда вы их продаете), но при владении ПИФами от 3 лет можно не платить налог на доход: за 3 года от налогов освобождается доход до 9 млн рублей, за 4 года - до 12 млн и так далее - каждый год освобождает от налога 3 млн рублей. Для 99% инвесторов этого лимита с лихвой достаточно.

При покупке пая нужно заплатить комиссию, обычно она не превышает 1,5%, но есть фонды, где при покупке онлайн комиссий нет. При продаже пая придется уплатить скидку - специальное отчисление, которое зависит от условий фонда и срока владения паем. Покупать и продавать паи можно только в рублях, при том что большое количество фондов инвестируют в валютные активы. Для инвестора это дополнительные издержки при конвертации и краткосрочный валютный риск, объясняет Виталий Исаков.

Вложения не застрахованы

Государство не страхует вложения в ПИФы, как это происходит с депозитами суммой до 1,4 млн рублей. Но Банк России присматривает за управляющими компаниями, и у инвесторов в ПИФы в отличие от вкладчиков проблем с утратой своих денег пока не было.