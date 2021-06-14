Деньги государству сегодня нужны как никогда. Об этом с трибун прошедшего Петербургского международного экономического форума прямо или косвенно говорили едва ли не все члены российского правительства.

Не секрет, что значительная часть российской экономики пребывает в так называемой "серой зоне". Еще лет десять назад одной из любимых тем "светских журналистов" была абсолютная налоговая непрозрачность шоу-бизнеса. С тех пор немало воды утекло, и налоговой службе хотя бы частично, но удалось взять эту сферу деятельности под контроль.

- Могу сказать, что для того чтобы не переживать, нужно платить налоги. Как говорится, заплати налоги и спи спокойно. Проверки должны быть в отношении всех. Все должны платить налоги, - заявил, к примеру, Иосиф Пригожин. Примерно в том же духе высказались Яна Рудковская, Николай Басков и другие артисты, сказав, что ведут свои финансовые дела в основном через ИП. При упрощенной системе налогообложения это позволяет отдавать государству всего 6% от общей выручки. То есть с российскими участниками шоу-бизнеса налоговикам удалось прийти к некому взаимопониманию.

Однако возникла другая проблема: артисты-нерезиденты, в последние годы буквально наводнившие российскую сцену. В основном это граждане бывших советских республик - Украины, Грузии, Армении и т.д. Их законы обязывают платить налоги в размере 30% с доходов, полученных на территории РФ, а это, согласитесь, совсем другая цифра. И вот здесь начинаются "схемы", самая популярная из которых не изменилась с 90-х - обычный белый конверт за кулисами. А самая продвинутая представляет собой длинную цепочку из иностранных и российских компаний, оказывающих якобы услуги по организации мероприятий.

Такие схемы, многократно занижающие налогооблагаемую базу, особенно популярны у артистов, давно "прописавшихся" на российской эстраде, но при этом не желающих менять гражданство. В громкую историю этой весной угодила, к примеру, певица Ани Лорак, она же гражданка Украины Каролина Куёк. К популярной в России исполнительнице появились некоторые вопросы у сотрудников ФНС России и в Государственной Думе. На днях группа депутатов Госдумы в составе Дениса Парфенова, Алексея Корниенко, Тамары Плетневой и Дмитрия Кузякина направила запрос на имя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России с просьбой рассмотреть возможности реагирования на сложившуюся ситуацию в соответствии с законами РФ.

Формально доходы от концертной деятельности Ани Лорак поступали на счета полностью принадлежащего ей ООО "Ани Лорак Продакшн", однако, как сообщило одно из изданий, общая сумма взносов этой фирмы за 2019 год (страховые взносы ОМС, взносы в ПФР, соцстрах и транспортный налог) составили всего 165 258 руб.

Но даже в настоящее время у певицы, если судить по профильным сайтам, до сих пор значатся невыплаченные задолженности.

Почему в российских городах висят афиши Ани Лорак, чей тур "Дива" сопровождали караваны трейлеров, а тот же Александр Розенбаум лишен возможности не только выступить на Украине, но и просто въехать в эту страну?

Между тем, как писали журналисты, сама певица публично признавалась, что за один концерт зарабатывает до 50 тысяч долларов (в среднем, 3,5 млн рублей), а до пандемии таких концертов Лорак давала не менее 60 в год. Примерно такие же гонорары предлагаются певице и за выступления на корпоративах. Куда уходят доходы от этих выступлений? Певица, напомним, иностранная гражданка, и счета, как можно предположить, могут находиться не только в России. Все, что в этой ситуации могла делать ФНС России, - это приостанавливать операции по счетам подозрительного ООО. И таких приостановок, как пишет одно из популярных изданий, было аж четыре за последний год.

Недавно в Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись: регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица ООО "Ани Лорак Продакшн" из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо). То есть фирма певицы, в которой она, кстати, является генеральным директором, вскоре может быть закрыта. С другой стороны, не исключено, что это как раз на руку украинской исполнительнице. Для правоохранителей не секрет, что ликвидация попавших под подозрение компаний и создание новых для занятия той же деятельностью часто используется нарушителями закона для ухода от ответственности.

Сенаторы и депутаты обратили внимание не только на налоговые маневры Ани Лорак - с этим разбираются соответствующие ведомства. Волнует их и другое, а именно - соблюдение международного принципа взаимности, которым Россия в случае с Каролиной Куёк, похоже, явно пренебрегла, к тому же позволив себя дурачить в финансовом плане.

Почему в российских городах висят афиши Ани Лорак, чей концертный тур "Дива" не так давно сопровождали целые караваны трейлеров со сценическим оборудованием, а тот же Александр Розенбаум, тысячи поклонников которого проживают в Киеве, Одессе, Харькове, лишен возможности не только выступить на Украине, но просто въехать в эту страну? При этом источники происхождения средств для покупки концертного оборудования для такого масштабного шоу, как "Дива", огромные затраты на его рекламу, а также для создания одноименного фильма, как сообщают депутаты в своем письме, остаются невыясненными.

Также, как неизвестно, на какие счета поступают доходы от этих мегапроектов. Что интересно, певица и в своей родной Украине, как сообщали СМИ, находится в "черных списках", поскольку указывает, что у нее вообще практически нет доходов.

История с Ани Лорак показывает, что в стратегии наших контролирующих органов по повышению собираемости налогов имеются явные и довольно солидные бреши. В то время как правительство рассматривает различные варианты сдерживания цен на социально значимые товары, есть сферы бизнеса, достаточно скрытые от налоговых служб. Решимость налоговиков не вызывает сомнений, если судить по их начавшимся активным действиям. Есть основания полагать, что готовящееся расследование станет началом системного наведения порядка в так называемых "серых зонах" российской экономики, а государственная казна страны будет пополняться доходами, в том числе и от творчества "звезд".